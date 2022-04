USA energiaettevõtted valmistuvad Vene küberrünnakuteks

USA energiaettevõtted valmistuvad võimalikeks Venemaa küberrünnakuteks. Kõige pinevam on olukord Texase osariigis, kus Venemaa häkkerid on üritanud leida kübersüsteemide nõrku kohti.

Valge Maja on USA energiaettevõtteid juba mitu nädalat küberrünnakute eest hoiatanud ja palunud kasutada kõiki võimalikke föderaalvahendeid, et süsteemide julgeolekut suurendada.

"Küberrünnakud on väga ohtlikud, sest need võivad halvata poliitika-, elektri- ja finantssüsteeme. Kunagi pole teada, kust ja millal need tulevad, ja venelased on selles väga head," rääkis USA endine kaitseminister Chuck Hagel.

Texase osariigi energiaettevõtete kinnitusel on Venemaa häkkerid üritanud leida nende süsteemide nõrku kohti.

Küberekspert Michael Mabee rõhutas, et Venemaa võib plaanida samasugust lunavararünnakut, nagu tehti möödunud aastal Colonial Pipeline'ile. Seetõttu oli ettevõtte umbes 9000 kilomeetri pikkune torujuhe rivist väljas pea nädal aega ja mitu idaranniku osariiki seisid silmitsi kütusepuudusega.

"USA-s on üheks probleemiks see, et üle 3000 erineva ettevõtte, nii era- kui ka avalikus sektoris, on elektrivõrguga seotud. See on 3000 aidaust, mida tuleb kaitsta," rääkis Mabee.

Mabee sõnul näitas Texase elektrivõrgu haavatavust möödunud aasta külmalaine. Sajad tuhanded inimesed pidid ilma vooluta hakkama saama mitu päeva.

"71 protsenti elektrikatkestustest on olnud seotud ilmaga, mida võib eeldada, aga 3 protsenti elektrikatkestustest olid seotud küberrünnakutega ja 22 protsenti füüsiliste rünnakutega. Seega Texase elektrivõrk on haavatav nii inimeste

tekitatud ohtudele kui ka looduskatastroofidele," rääkis Mabee.