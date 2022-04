Valitsus saatis riigikokku vaenuliku sümboolika keelamise eelnõu

Eelnõuga ei keelata ära ühtegi konkreetset sümbolit, vaid vaenulikuna tõlgendatava sümboli eksponeerimist avalikult ja teadlikult kas kuritegude toetamiseks ja õigustamiseks või teiste inimeste hirmutamiseks.

Eelnõu on tekitanud vastakaid arvamusi, õigusteadlased on leidnud, et see on kas liiga laialt sõnastatud või selleks puuduvad kaalukad põhjused.

Eriarvamused on ka opositsioonis. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) ja Isamaa poliitikud on eelnõu kritiseerinud, sotsiaaldemokraatide esindaja aga toetaks eelnõu vastuvõtmist.

Loe eelnõu seletuskirja: