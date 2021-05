Jõhvi IT-kooli pääsemiseks on tehtud ligi 2000 testi

Jõhvis IT-kooli hooneks valitud endist sidesõlme maja ootab lähiajal ees põhjalik renoveerimine. Neljapäeval hoones korraldatud veebinaril sai majaga erandkorras tutvuda president Kersti Kaljulaid. Ehitisele seest ja väljast uue näo andmiseni õpitakse asenduspinnal Sillamäel.



"Jõhvi kool tegutseb Sillamäel praeguste plaanide kohaselt septembrist kuni märtsini. Praegu on käimas ehitushange Jõhvi maja renoveerimiseks ja loodetavasti leiame partneri juunikuu jooksul," ütles Jõhvi tehnoloogiakooli kaasjuht Elle-Mari Pappel.

Kaheaastase õppekavaga Jõhvi IT-kooli võetakse sügisel vastu 200 õppe- ja majutusmaksust vabastatud õpilast.

"Praeguseks on kandideeringud ligi 2000 inimest ja me oleme selle tempoga väga rahul. Jäänud on veel kümmekond päeva ja ma loodan, et saame 3000 avaldust kokku ja sealt on meil võimalik teha väga hea valik tulevasse Jõhvi kooli," sõnas Jõhvi tehnoloogiakooli nõukogu esimees Taavet Hindrikus.

Veerand kandideerijatest on pärit Ida-Virumaalt. Lisaks Eestile on teste tehtud ka Soomest, Lätist ja näiteks ka Brasiiliast.

600 edukamat testi läbijat pääsevad kolm nädalat kesvasse teise valikvooru, kus nad peavad lahendama ülesandeid nii üksi kui ka meeskondades.



Paljuski grupitöö oskuste arendamisele keskenduvas programmeerimiskoolis hakkab toimuma veebipõhine õpe.



"Kooli programm on ilma õpetajateta. Väga palju sõltub õpilastest endist ehk see kool sobib rohkem neile, kes on ise motiveeritud iseõppijad. Kooli keskkond on selline, et siin on kõik koos, aga ikkagi peab igaüks ise tegema progressi, sest ühtegi õpetajat ei ole, kes nö vitsaga tagant torgib," ütles Hinrikus.

Eestis pilootprojektina loodud Jõhvi IT-kooli asutasid riigi ja erafirmade toel kaheksa Eesti ettevõtjat.