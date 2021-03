Tehnoloogiakool plaaniti sügisel avada Jõhvis vanas telefonikeskjaama majas. Maja renoveerimise algus on aga veninud ning praegu otsitakse lahendust, kuidas leida Ida-Virumaal ajutine õppepind.



"Meie eelistatud variant on alustada 200 tudengiga ühes kohas, ühes koolimajas. See tagaks selle, et õpilastel tekib kogukonnatunnetus ning nii saavad nad sellest programmist kõige paremini aru. Alternatiivseks variandiks oleme mõelnud, et kui leiame koha, kuhu mahub sada õpilast, siis sada õpilast alustaks ühes kohas ning ülejäänud sada hakkaks pihta kaugõppes," ütles Jõhvi tehnoloogiakooli juht Elle-Mari Pappel.



IT-kooli õppetöö käib iseõppe põhimõttel, kuid seda toetavad rühmatööd, mistõttu on oluline, et õpilased saaksid olla koos ühes majas. Koroonatingimustes on aga seda teha keeruline.



Kooli juhid tunnistasid, et raske saab kindlasti olema ka uude kooli õpilaste värbamine.

"Kuna praegu ei toimu erinevaid õpilaste üritusi ja karjääripäevi, siis me ei saa sinna minna, et nendega füüsiliselt kohtuda. Me peame jõudma oma turunduskampaaniaga läbi erinevate kanalite kaudu võimalike kandidaatideni," ütles Jõhvi tehnoloogiakooli juht Karin Künnapas.

Tehnoloogiakooli loomiseks andis riik üle pooleteise miljoni euro stardiabi. Kooli omapära on see, et õpe ja elamine on seal õpilastele tasuta. Sooviavaldusi kaheaastase õppeprogrammiga koolis õppimiseks planeeritakse hakata vastu võtma aprilli lõpus.

Jõhvi tehnoloogiakooli hakkavadki Elle-Mari Pappel ja Karin Künnapas juhtima koos. Nad on rahvusvahelisel startupimaastikul tegutsenud üle 13 aasta. Kahel koos kandideerinud juhil oli selge nägemus, kuidas Jõhvi tehnoloogiakool edukalt käivitada, selgitas nende valimist Jõhvi tehnoloogiakooli nõukogu esimees Taavet Hinrikus. "Karini ja Elle-Mari visioon ühtis väga hästi kooli asutajate ideega tuua Eesti haridusmaastikule püsivaid muutusi, et lahendada IT-sektoris tööjõu puudust," lisas Hinrikus pressiteate vahendusel.