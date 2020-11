01Edu õppesüsteemil baseeruvas kuni kaheaastase õppeajaga IT-koolis õppimine ja elamine on selle rajajate kinnitusel tasuta. Eesti esimene omalaadne, paljuski iseõppimisel põhinev programmeerimiskool avatakse Jõhvi vanas telefonimajas.

Projekti eestvedajate sõnul loodetakse kooli rajamise abil mitmekesistada põlevkivitööstuse piirkonnana tuntud Ida-Virumaa tööturgu. "Eestis on üle 6000 töökoha start-up-ettevõtetes ja keskmine töötasu on üle 2500 euro, mis on oluliselt kõrgem kui Eesti keskmine palk. Nüüd ongi küsimus selles, kuidas Ida-Virumaal arendada talente ja hakata siia ka kontoreid looma ning kogu kogukonda arendama. See on selle projekti laiem vaade ja plaan," sõnas üks Jõhvi IT-kooli rajaja Martin Villig.

"Me toome Ida-Virumaale esimesel aastal 200 inimest ja teisel aastal ka 200 inimest õppima ehk kokku on seal majas 400 inimest ja lisaks umbes kümme inimest, kes seda maja haldavad. Ühendades seda ülemaailmse võrgustikuga, suudaksime koostöös teiste suurte linnadega luua omalaadse liikumise nii Jõhvis kui Ida-Virumaal tervikuna. See tekitaks huvi tööandjates tuua ja luua sinna oma filiaale ning ka õpilastes, kes soovivad luua sinna oma kodu, või et need, kes juba elavad seal, ei läheks Ida-Virumaalt ära," lisas koolis õppekava ja juhtimise teema eest vastutav Rainer Sternfeld.

Jõhvi IT-kool sai riigilt Ida-Virumaa toetusprogrammist 1,65 miljonit eurot stardiabi. Kooli omanikud soovivad seda ülal pidada tööjõust huvitatud erainvestorite toel. Praeguseks on kaasatud erainvestorite raha 700 000 eurot.

Käimas on koolile juhi ja töötajate otsimine. Kooli vastuvõtukatsed algavad tuleva aasta kevadel. Õppetöö algab 2021. aasta sügisel.

Martin Villing ei välistanud, et tulevikus rajatakse sarnaseid koole mujalegi Eestisse, kuid need otsused tehakse selle põhjal, kui edukalt käivitub Jõhvi kool.