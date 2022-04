Oidsalu: lääs ei suuda välja hääldada tõde, et Ukrainas pandi toime genotsiid

"Eesti peaminister ja ka välisminister ei suuda välja hääldada sõna genotsiid. Ma vaatasin reaktsioone ühismeedias ja me räägime roimast. Aga meie räägime kuriteost. Kuritegu on see, kui keegi läheb poodi ja noa ähvardusel röövib lillemüüjalt raha. See on kuritegu. Me millegipärast pisendame retoorilisel tasandil seda kõike, mis seal käib. Aga pildid räägivad iseenda eest ja ma ei pea kedagi veenma," rääkis Oidsalu "Terevisioonis".

Ta lisas, et Eesti peaks astuma samme ja selliseid, mis ei räägi ainult lääne ühtsusest.

"Ausalt öeldes, meil ei ole sellist ühtsust vaja, mis viib selliste piltide normaliseerimiseni uudisvoos. Me peaks võtma ise mingeid samme ette. Vene saadik välja kutsuda. Aga ma tahaks kuulda ka, mida Saksa saadik selle kohta ütleks, mida nemad maailmast arvavad."

Oidsalu lisas, et holokausti ajal hukkusid Ukraina inimesed Saksamaa süül ja nüüd on taas tekkimas Saksamaal kaassüü.

"Jah, ühest küljest on süütunnet tulutu pedaalida. Aga tegusid ju ka ei ole. Me näeme, et Jeesuse välimusega Silver Meikar käib ja parandab maailma ehk kodanikud on võtnud ise vastutuse ja MTÜ-d on maailmasõjas Putiniga. Aga paraku riigid ei suuda välja hääldada tõde. Ja see dissonants suureneb kahjuks."

Oidsalu lisas, et NATO peasekretär küll väljastas nädalavahetusel pressiteate, kuid see pigem näitas, et elatakse mingis teises inforuumis.

"Võiks rohkem pingutada, meie diplomaadid ka. Ütleme, et me oleme tublid. Selline tubliduse vaib. Aga sinna on päriselt relvi vaja. /.../ Aga Saksamaa hoopis hävitab sadu jalaväemasinaid, mida Ukraina küsis, aga ei antud. Sa võid ju koolis olla ülitubli, aga kui sa kahe saad, siis pole sellest kasu. Eesti välisministeerium ja peaministeerium on saanud kahe. Tulemus on jube."

Oidsalu rääkis, et Venemaa üritab teist sõjafaasi juhtida sõjalisemalt kui esimest, kus astuti eksliku luureinfo lõksu.

"Praegune edu kaardil näitab, et idas peetakse sõda rohkem õpiku järgi. Kui nad (Venemaa - toim) suudavad täiendused ära teha, siis 9. maiks võib Putinil olla midagi tähistada. Küsimus, kui paljudel tsiviilisikutel laseme me maailmas selleks surra," sõnas Oidsalu.