Rootsi poliitikud: Rootsi loobub Vene energiast koos Euroopa Liiduga

Rootsi ei ole kuigi sõltuv Venemaa naftast ja gaasist ning võiks seetõttu mõlemast kiiresti loobuda, targem on aga loobumisotsus teha koos Euroopa Liiduga, leidsid poliitikud Rootsi rahvusringhäälingu SVT analüüsisaates Agenda.

Rootsi kliima- ja keskkonnaministri Annika Strandhälli sõnul on väga oluline seista koos Euroopa Liiduga nüüd ja edaspidi. Seetõttu tuleb Strandhälli sõnul ka Vene energiast loobumisel arvestada teiste Euroopa Liidu riikidega, kelle olukord on Rootsist erinev.

Strandhäll ütles, et on veendunud, et Rootsi vabaneb Venemaa gaasist ja naftast ning üldse fossiilkütustesõltuvusest, muutus saab teoks aga koos sõpradega Euroopa Liidust.

Strandhälli toetas Rootsi konservatiivse Mõõduka Koonderakonna keskkonna- ja kliimapoliitika eestkõneleja Jessica Rosencrantz. Rosencrantzi sõnul ei ole Venemaa kindlasti riik, millest Rootsi tahaks sõltuda.

Siiski tuleb Euroopa Liidus ühiselt tegutseda, esmalt seepärast, et nii on tegevusel suurem mõju, teisalt aga ka selleks, et iga Euroopa riik ise suunda ei jookseks, ütles Rosencrantz.