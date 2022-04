CNG hind on aastaga mitmekordistunud

Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna sõnul püsib rekordtasemele jõudnud CNG ehk surugaasi hind ka edaspidi kõrge, kuna see sõltub maagaasi hinnast. Aastaga on CNG kilogrammi hind kerkinud ligikaudu kahe euro võrra.

"CNG hind reeglina muutub kord kuus, põhjus on see, et hinnatase arvutatakse eelmise kuu maailmaturu keskmise põhjalt," rääkis Kärsna.

Veel möödunud aasta suvel oli CNG hind tanklates vahemikus 0,899–0,934 eurot kilogrammi kohta, praegu on see kerkinud 2,788 euroni.

Maagaasi hind tõusis juba mullu hüppeliselt ja ka surugaasi hind kerkis sügiseks pea 70 protsenti. Peale seda, kui Venemaa Ukrainas sõda alustas tegi gaasihind maailmaturul veel suurema hüppe.

"Tuleviku poole vaadates suurt kindlust ei ole, eilsete uudiste valguses, kui Euroopa Liit on välja öelnud, et kaalub energiakandjate embargot, siis võib see püsida ka edaspidi kõrge," ütles Kärsna.

Maagaasi hind on rekordtasemelt veidi alla tulnud, kuid surugaasi hind püsib aprillis veel Kärsna sõnul samal tasemel. "Kui maagaasi hind püsib nagu täna, siis võib tulla mais CNG-le väike allahindlus," ütles ta.

Kärsna märkis, et kuigi CNG hind on hüppeliselt tõusnud, siis on kokkuvõttes CNG kütusekulu mootoribensiiniga võrreldes kilomeetri kohta veidi odavam.

Ka Eesti Gaasi juhatuse liige Margus Kaasik nentis, et CNG hinnas on toimunud röögatu hüpe.

"CNG pole miskit muud, kui kokkusurutud gaas. Kuna aprillikuu jooksev hind aprillis teeb ühe järjekordse rekordi 130 euro juures megavatt-tund, viskab see paraku üles ka CNG kulu. Nii ta kahjuks on," ütles Kaasik.

"Kui võrdleme märtsi ja aprillikuud, siis TTF-i indeks oli märtsikuus 80 ja aprillis 130 eurot megavatt-tunnist. See suur hüppekoht tuleb eelkõige sealt. Ilmselt CNG tanklate omanikud ja sisseostjad ostavad samasuguste indeksite järgi ja see sisend aprillis läks märtsis konkreetselt rohkem kui 50 protsenti kõrgemaks. Eks tanklates üritatakse ka hinnatõusu ühtlustada ja pehmendada, aga see on fakt, et röögatu hüpe on aprillis toimunud," sõnas Kaasik.