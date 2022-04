Eesti Gaas: enne Vene gaasi kinni keeramist tuleks ehitada LNG-terminal

Kaasik märkis, et praegu ei tule gaasi majanduslikel põhjustel. "Gaasi hind on aprillis suhteliselt kallis. Need, kes gaasi ostavad, valivad täna muid võimalusi kui üle piiri Vene gaasi osta. Ka see mõju, et Eesti ja Läti imporditorul on hooldustööd. Kui ka hooldustöid poleks, siis gaasi ei liiguks,"

"Hetkel selle gaasi mitteliikumise pärast ei tasu muretseda, gaas on meil olemas ja planeeritud, ma arvan, et teistel müüjatel samamoodi," rääkis ta.

Kaasiku sõnul kasutatakse praegu gaasi, mis on mahutisse varutud. "Lätis on suur gaasimahuti, kuhu mahub praktiliselt Baltikumi talve tarbimise jagu gaasi. Aprillis juba tarbitakse gaasi suhteliselt vähe, meil on olemas piisav varu, et aprillis anda gaasi laost. Kasutame ka võimalusi kohalikult turult gaasi osta. Lõpuks ju import LNG-na siin turul toimub, Klaipeda LNG terminalist käivad vood läbi ja see gaas ühte või teist pidi siia turule jõuab," ütles ta.

Pikas plaanis sõltub gaasi impordi tulevik LNG-terminali rajamisest. "Seda projekti aetakse ja kui see õnnestub, siis on üks selge alternatiiv, kust jaguks gaasi nii Eestile kui meie naabritele," ütles Kaasik.

"Täiesti reaalne stsenaarium on see, et tarned üle Vene piiri toimivad edasi nii nagu täna. Meie omalt poolt tegeleme sellega, et meil oleks gaasi tarnimiseks erinevad alternatiivid ja me poleks nii sõltuvad ühest allikast. Arvan, et selle ka saavutame talveks," ütles ta.

Kaasiku sõnul ei oleks Eestil Vene gaasi impordi keelamine mõjus sanktsioon, kuna sama gaas jõuaks Eestisse läbi naaberriikide. "Sellisel juhul peaks sanktsioneerima seda piirkonda laiemalt, koosmõjus. Sellisel juhul meile jääb ikkagi üks oluline tarneallikas vähemaks ja seda aktuaalsemaks muutub, et peab olema alternatiiv nagu seesama ujuvterminal. Klaipeda suunast kogu turgu ära varustada oleks päris keeruline," ütles ta.

Vastutustundlik oleks Vene gaasi kinni keeramise ajaks LNG terminal valmis ehitada, märkis Kaasik. "See oleks üsnagi mõistlik mitte tarneid kinni panna, enne kui alternatiiv on. Eesti Gaasi poolt vaadates – ega me ei osta seda gaasi endale, me ostame seda oma klientide jaoks ja ma ei ole veel kohanud klienti, kes ütleks, et kui ma muud gaasi ei saa peale Vene gaasi, siis lõpetame lepingu. Küll võib leida kliente, kes ütlevad, et kui saaks muud gaasi ja see maksab isegi natuke rohkem, siis olen nõus rohkem maksma. Täna on valdavalt küsimus, kas gaasi saab, mitte kust ta pärit on," ütles ta.

"Homme kraan kinni keerata – ma ei ole kindel, kas see lõpuks kõige targem tegu on, ükskõik kui valus meil seda tarbida ei ole," sõnas Kaasik.

Kaasik rõhutas, et lõpuks on Vene gaasi ostmine poliitiline otsus ja kui langetatakse otsus Vene energiast loobuda, siis nii on. "Kogu ühiskond peab selle otsusega hakkama saama ja üht või teist viisi saab hakkama. Väga keeruline on panna üksikuid ettevõtteid tegema seda eetilist valikut. Sellele eetilisele valikule peab tulema taha laiem poliitiline otsus."

Viimati ostis Eesti Gaas Vene gaasi märtsis, aprillis on hind kõrge. "See oli ka mõistlik, saime seetõttu ka oma laovarusid täiendada ja lõpuks tänu sellele tagada paremat varustuskindlust," ütles Kaasik.

Kaasik märkis, et viimati jäi rahvusvahelise koostöö keerukuse tõttu LNG projekt pooleli, kuid praegu peaks sellega minema teiste riikide otsustest sõltumata täie hooga edasi. "Sinna on aega jäänud väga vähe ja kui selle aja kulutame sellele, et omavahel vaielda, siis parem on panna selle projektiga minema. Kui see asi lõpuks on materialiseerumas, siis küll need lätlased ja soomlased paati hüppavad. Kui täna on paat veidi ebakindel, siis nad on ka ebakindlad ja ei tea, kas ühineda, aga kui projekt muutub kindlaks, siis küll nad kaasa tulevad, ma selles ei kahtle."

"Klientidega rääkides on paljudel olemas eelistus mitte osta Vene gaasi. Kui meil on olemas terminal, mis võimaluse annab, siis kliendipoolne nõudlus erinevates riikides tuleb sinna taha," ütles Kaasik.