Mihkelson: Eesti võiks sulgeda Vene konsulaadid Tartus ja Narvas

"Me peame kõigepealt enda jaoks küsima, et mis me selliste sammudega teha tahame. Jah, sümboolse sammuna ja aktina oleks see kindlasti väga kõlav, aga kas see muudaks Venemaa käitumist ja sõjategevust Ukrainas? Vaevalt. Kas me jääksime olulisel määral ilma meie liitlastega koostöös informatsiooni saamisest Venemaal? Jah, võib-olla," kommenteeris Mihkelson.

Mihkelsoni sõnul tuleks selles küsimuses konsulteerida liitlastega. Ta tõi välja, et on terve rida diplomaatilisi samme, mille osas oleksid käigud sama mõjuvad kui kui näiteks saadiku ära kutsumine.

"Minu soovitus välisministeeriumile praeguses situatsioonis oleks tõsiselt kaaluda Eestis asuvate Vene konsulaatide sulgemist, et vähendada Venemaa diplomaatilist kohalolekut," sõnas Mihkelson.

Tõenäoliselt toob see Mihkelsoni sõnul kaasa ka selle, et Eestil tuleb sulgeda oma konsulaadid Pihkvas ja Peterburis.

Mihkelson rõhutas, et sündmuste käik Venemaa agressioonis Ukraina vastu ei ole jõudnud oma kulminatsioonipunkti. "Meil tuleb oma diplomaatiline energia keskenduda kolmele põhitegevusele: Ukraina võimalikult tõsisele relvastamisele, sanktsioonide karmistamisele ja Balti riikide julgeoleku tugevdamisele," ütles Mihkelson.

"Meie põhiline eesmärk oleks, et Venemaa selles sõjas Ukraina vastu saaks strateegiliselt lüüa. Me saame selleni jõuda mitte eraldi üksikute riikidena, vaid ennekõike lääneliitlastega koos. Ja selles suhtes mul on kindel veendumus, et meie välisministeeriumi diplomaadid praegu töötavad ja koordineerivad ka edasisi samme Venemaa suunas vastavalt sellele, kuidas me ühiselt saaksime Venemaad kõige paremal ja mõjusamal moel survestada," lausus Mihkelson veel.

Leedu teatas esmaspäeval, et kutsus oma suursaadiku Venemaalt tagasi ja käskis lahkuda Venemaa suursaadikul Vilniuses.