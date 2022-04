ERR Pariisis: küsitlused näitavad Macroni edu kahanemist

Sel pühapäeval toimub Prantsusmaa presidendivalimiste esimene voor. Arvamusküsitlustes on populaarseim kandidaat president Emmanuel Macron, kuid viimastel nädalatel on tema toetus tugevalt langenud.

"Macroni toetus oli arvamusküsitlustes kõrgel, aga on viimase kahe-kolme nädalaga alla tulnud. Marine Le Pen on ta kinni püüdnud ja on ka kolmas kandidaat - äärmusvasakpoolne Jean-Luc Melenchon -, kes samuti tõuseb. Praegu näib, et Macron ja Le Pen on teises voorus," rääkis Reutersi Pariisi korrespondent John Irish "Aktuaalsele kaamerale".

Arvamusküsitluste põhjal näis veel kuu tagasi Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni teine ametiaeg üsna kindel. Praegu on kindlam vaid ennustada seda, et ta pääseb teise vooru.

Üheks Macroni toetuse languse põhjuseks on skandaal, mille keskmes on USA konsultatsioonifirma McKinsey. Skandaali kajastanud väljaande Politico ajakirjaniku Elisa Braüni sõnul pole see ainus põhjus, kuid kolmandik valijatest on skandaaliga siiski kursis.

"McKinsey lugu tuleb (Macronile) keerulisel hetkel. Senati raport avaldati päeval, mil Emmanuel Macron tutvustas oma valimisplatvormi. Macron üritab olla süsteemi lõhkuja ja tugevate reformide juhtija, aga senat ütles, et kõik tema tugevad reformid tulevad konsultatsioonifirmadest. See on narratiiv, mida opositsioon loomulikult kasutab," rääkis Braün.

Viimastel aastatel on Prantsusmaa valitsus maksnud konsultatsioonifirmadele miljardeid eurosid, kuid tulemused pole alati käega katsutavad. Seepärast meeldib ka McKinsey skandaal opositsioonikandidaatidele.

"Kõik kandidaadid kasutavad seda tema vastu. Nad kasutavad seda, et näidata, et ta on lasknud kuludel suureneda ning raha saab erasektor ja mitte avalik sektor. Nad saavad seda kasutada, et tugevdada oma väidet, et ta on rikaste president. Ja see on peamine sõnum, mida enamik opositsioonierakondasid võimendavad," rääkis Irish.

Macroni tugevaim vastaskandidaat Marine Le Pen on keskendudnud aga tavaliste inimeste ostujõule ning see on tema toetust viimastel nädalatel kõvasti tõstnud. Alles kuu tagasi kampaaniasse sisenenud Macron on sellega ilmselgelt hädas.

"Hiljaaegu on Macroni meeskond surunud teda andma intervjuusid peavoolumeediale, aga on juba veidi hilja. Ja Marine Le Pen alustas oma kampaaniat juba seitse kuud tagasi," sõnas Braün.