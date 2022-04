Küsitlus: Prantsuse valimiste esimeses voorus juhivad Macron ja Le Pen

RTL-i ja Orange'i tellitud küsitluses on Macroni toetus 26 protsenti, Le Penil 23 protsenti, vahendab Reuters. Järgnevad Jean-Luc Melenchon 17,5 protsendiga, Eric Zemmour 9,5 ja Valerie Pecresse 8,5 protsendiga.

Küsitluse järgi võidab Macron valimised 53 protsendi suuruse toetusega.

Küsitluse viis läbi uuringufirma BVA 6. ja 7. aprillil ning vastajaid oli 1501.

Esimese vooru kampaania saab läbi

Reedega tõmmatakse joon alla Prantsusmaa presidendivalimiste esimese vooru kampaaniale. Laupäev on kampaaniavaba päev ning pühapäeval lähevad inimesed valimiskasti juurde.

Suure tõenäosusega esimeses voorus keegi üle poole häältest ei kogu ning valimised lähevad teise vooru.

Veel kuu tagasi juhtis pika edumaaga Macron, sest rahvas koondus Ukraina sõja valguses tema taha. Ent viimastel nädalatel on presidendi populaarsus kõvasti langenud ning Le Pen tõusnud tema kandadele. Üheks põhjuseks on konsultatsioonifirmaga McKinsey seotud skandaal. Nimelt on Macroni juhtimisel tellitud konsultatsioonifirmadelt miljardite eest teenuseid, mille tulemused on vahel küsitavad.

Skandaali kajastanud väljaande Politico ajakirjaniku Elisa Brauni sõnul pole see ainus Macroni langemise põhjus, kuid tekitab tema suhtes küsimusi.

"McKinsey lugu tuleb talle väga halval ajal. Senati raport avaldati Macroni valimisplatvormiga samal päeval. Macron üritab näidata ennast süsteemi muutja ja reformijana. Aga senat ütles, et kõik tema reformid tulid konsultatsioonifirmadest. Seda narratiivi opsitsioon loomulikult kasutab ja viimaste uuringute järgi on kolmandik prantslastest kuulnud sellest skandaalist," selgitas Braun

Skandaal on eriline maiuspala kõigile teistele kandidaatidele. Reutersi Pariisi korrespondendi John Irishi sõnul on teema seda mõjukam, et valimiste üheks keskseks teemaks on inimeste toimetulek.

"Kõik kandidaadi kasutavad seda tema vastu. Nad ütlevad, et ta on suurendanud kulutusi, mis lähevad avaliku sektori asemel erafirmadele. Selle abil tugevdavad nad oma väidet, et Macron on rikaste president. See on peamine sõnum, mida enamik opositsioonierakondasid müüb," ütles Irish.