Ukraina uurijad avastavad aina enam tõendeid sõjakuritegudest

Ukraina ametnikud ja uurijad külastasid sellel nädalal Kiievi ümbruse asulaid, et koguda tõendeid sõjakuritegude kohta.

"Me leidsime Kiievi piirkonnast 650 laipa, neist 40 olid lapsed," ütles Ukraina peaprokurör Irõna Venediktova.

Venediktova sõnul varastasid Vene väed kõike, mis teele ette jäi. Alates riietest ja lauahõbedast kuni külmkappide ja pesumasinateni. Samuti rüüstati haiglaid.

Ukraina parlamendi liige Kira Rudik aga ütles, et paljud kuriteod ei ole silmaga nähtavad, nagu vägistamine. "Sellega näidatakse võimu, külvatakse hirmu, võetakse kontroll ja nad kasutavad seda alanduseks," sõnas ta.

Rudik kogub samuti tõendeid, mida viia Rahvusvahelisse Kriminaalkohtusse. Ta ütleb, et Butšas rääkis talle oma loo viis naist. Neist üks oli 20. eluaastates naine, keda hoiti kinni kuue aastase pojaga.

"Nad vägistasid teda mitu korda poja ees ja ta ütles, et palus neil leida koht, kuhu poeg peita, et ta ei peaks seda nägema," ütles Rudik.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles CBS-i saatele "60 minutit", et neil on terve hulk tõendeid, et Venemaa on toime pannud sõjakuritegusid. President lisas, et ukrainlased ei kaitse sõjas ainult lääne väärtuseid.

"Me kaitseme õigust elule. Ma ei uskunud, et see õigus on sellise hinnaga. Need on inimväärtused, et Venemaa ei otsustaks, mida ma peaksin tegema ja kuidas oma õiguseid kasutama. Selle õiguse andis mulle jumal ja mu vanemad," ütles Zelenski.