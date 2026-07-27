Ukraina vahistas Venemaa rünnatud relvanäituse korraldaja

Ukraina kohus võttis esmaspäeval vahi alla mehe, kes korraldas läinud nädalal relvanäituse, mida tabas Venemaa rünnak ning milles hukkus vähemalt 11 inimest ja mis vallandas üle riigi pahameeletormi.

Prokuratuur esitas relvatööstuse assotsiatsiooni juhile Vassõl Gontšarukile süüdistuse surma põhjustanud hooletuses seoses reedese Venemaa ballistilise raketi rünnakuga Kiievi-lähedasele lasketiirule, kus näitus läbi viidi.

Ürituse korraldamise viis pälvis laialdast pahameelt, sealhulgas Ukraina presidendilt Volodõmõr Zelenskõilt, kes ütles, et kindlasti poleks tohtinud see seal toimuda.

Esmaspäeval võttis Kiievi kohus Gontšaruki kuni kohtuprotsessini kautsjoni vastu vabanemise võimaluseta vahi alla, teatas istungil osalenud AFP ajakirjanik.

"Ma mõistan täielikult oma vastutust ning palun kohtul ja uurijatel läbi viia kõik vajalikud uurimistoimingud," ütles Gontšaruk, kes oli palunud enda vabastamist koduaresti.

Ta ilmus kohtusse longates ja ütles, et sai rünnakus kergeid vigastusi.

Mõni tund pärast rünnakut kinnitas Venemaa kaitseministeerium, et tabas asukohta, kus nende sõnul toimus Ukraina ja välismaiste droonide demonstratsioon.

Ukraina prokurör Ruslan Kravtšenko ütles, et uurijad kontrollivad, kas asjaolud võisid tragöödia ulatust süvendada.

Prokuröride sõnul oli relvaassotsiatsioon kutsunud ilma ametliku loata üle 300 inimese, sealhulgas sõjaväelasi, riigi esindajaid ja äritegelasi, pakkudes vaid väikest varjendit.

Üritus pälvis kriitikat ka sotsiaalmeedias reklaamimise eest.

"Kohtueelne uurimine keskendub maksimaalselt sellele, et teha kindlaks, kuidas selle ürituse asukoht, aeg ja osalejate nimekiri sattusid agressorriigi kätte," ütles prokurör Ivan Varanõtsia kohtus ajakirjanikele.

Mõni tund pärast reedest rünnakut nägid AFP reporterid varemetes kodusid ja ohvreid laibakottides, samal ajal kui esmareageerijad ja uurijad rususid läbi otsisid.

Esmaspäeval tõusis hukkunute arv kümnelt üheteistkümnele, kui oma haavadesse suri Malta heaks töötanud Ukraina diplomaat.

Ukraina kaitsetööstus korraldab regulaarselt üritusi, et tutvustada oma droone ja muid relvi investoritele ja liitlastele.

Sarnased Venemaa rünnakud Ukraina sõjaväelaste kogunemistele on samuti vallandanud pahameeletormi ja tagasiastumisi.