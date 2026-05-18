Jermak tasus korruptsioonijuurdluses kolme miljoni dollarise kautsjoni

Jermak oli Zelenski parem käsi suurema osa Venemaa sissetungi ajast kuni oma tagasiastumiseni novembris, mil teda seostati mitme miljoni dollari suuruse korruptsiooniskandaaliga.

Eelmisel nädalal määras Kiievi korruptsioonivastane kohus Jermakile 60-päevase eelvangistuse ja seadis kautsjoni suuruseks 140 miljonit grivnat (umbes 3,2 miljonit dollarit).

"Mul ei ole sellist summat. Ma arvan, et mul on piisavalt tuttavaid ja sõpru. Loodan, et nad saavad sellega aidata," ütles Jermak eelmisel nädalal.

Kohtu pressiteenistus teataski esmaspäeval AFP-le, et kautsjon on täies ulatuses tasutud ning Jermak vabastatakse päeva lõpuks.

Prokurörid süüdistavad Jermakki ulatuslikus rahapesus, mis oli seotud Kiievi lähistele eliitelamurajooni rajamisega.

Enne tagasiastumist peeti Jermakki Ukraina mõjukuselt teiseks isikuks ning ta saatis presidenti kõrgetasemelistel visiitidel USA-sse ja Euroopa pealinnadesse.