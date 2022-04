Lätlased plaanivad rajada ülejärgmiseks aastaks oma LNG-terminali

Läti vedelgaasi terminali tõenäoline asukoht on Incukalnsi maa-aluse gaasihoidla lähedal asuv Läti suuruselt neljas Skulte sadam.

Erainvestorid on püüdnud Skulte sadamasse vedelgaasi terminali rajada juba viis-kuus aastat, kuid ei Läti ega Eesti pool pole Venemaa Ukraina-agressiooni alguseni selle vastu suurt huvi ilmutanud. Takistuseks on olnud ka Gazpromi mõju.

Skulte asukoha eelis on Incukalnsi maa-aluse gaasihoidla lähedus, mis on vaid 30 kilomeetrit.

"Kõigi teiste vedelgaasi terminalidega võrreldes pole siin vaja gaasihoidmise mahutit. Plaanime ehitada vaid platvormi, kus toimuks gaasilisse olekusse tagasi muundamine, ilma hoidlata. Samas saaks siin olema toruühendus Incukalnsi maa-aluse gaasihoidlaga. Seetõttu on Skulte terminali rajamine umbes neli korda odavam, kui on kavandatud Paldiskis," rääkis Skulte LNG terminali juhatuse liige Uldis Salminš.

Skulte terminali võimsus saaks olema 60 teravatt-tundi aastas. Eesti vajab aastas viit laevatäit, seega oleks Eestile vajalik gaas võimalik vastu võtta ja Incukalnsi hoidlasse paigutada umbes kuu ajaga.

"Terminali töö oleks väga paindlik. Töötsükkel on kavandatud sama mis Incukalnsi gaasihoidlas. Suvel seda täidetakse ja talvel kasutatakse varutud gaasi. Samamoodi võiks töötada ka Skulte terminal. Kui kasutada terminali suvel, on ka gaasi hind madalam," ütles Salminš.

Skulte terminal on plaanis rajada erainvestorite toel, Läti riigilt raha ei küsita. Aastate eest räägiti Lõuna-Korea investoritest, nüüd ameeriklastest, kuid neid ei avalikustata.

Terminali kulu kõigile riikidele kokku on umbes 10 miljonit eurot aastas. Kuid probleem võib olla ühendustega. Läti ja Eesti saaks Incukalnsist varustatud, kuid Balticconnectorist Soomele talvise tippkoormuse ajal ei piisa.

"Skulte koguinvesteering on umbes 120 miljonit eurot. Kui keelatakse maagaasi ostmine Venemaalt, on täiesti selge, et terminali kasutamine on tagatud," ütles Salminš.

Skulte terminali eestvedajad on nüüd selle rajamises peaaegu kindlad. Mereterminali ja Skultet Incukalnsiga ühendava toru saaks valmis järgmise aasta lõpuks.