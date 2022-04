Ukraina keeldus võõrustamast Saksamaa presidenti

Steinmeier külastas teisipäeval Varssavit, kus ta kohtus oma Poola kolleegi Andrzej Dudaga. Steinmeieri sõnul soovitas Duda tal koos Balti riikide riigipeadega sõita Ukraina pealinna.

"Ma ütlesin, et olen valmis Kiievit külastama. Kuid ilmselt ei tahetud seda Kiievis, et ma sinna sõidaks. Pean selle teadmiseks võtma," ütles Steinmeier.

Steinmeier oli endise Saksamaa kantsleri Gerhard Schröderi lähedane liitlane. Steinmeier oli Saksamaa välisminister, kui Venemaa annekteeris Krimmi poolsaare.

Steinmeierit on viimastel nädalatel Saksamaal teravalt kritiseeritud, et ta on vaikinud, mis roll temal on olnud Saksamaa valikutes, eriti perioodil, kui ta oli pikalt välisminister.