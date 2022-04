Saksa tippsotsid otsivad Ukraina suursaadikuga lepitust

Möödunud nädalavahetusel ilmus Spiegelis endise Saksamaa välisministri Sigmar Gabrieli palju poleemikat tekitanud arvamuslugu, kus ta nimetas "valeks ja pahatahtlikuks" Ukraina saadiku Andri Melnõki arvamusavaldusi.

Ukraina saadik kritiseeris Saksamaa aastatepikkust Venemaa-sõbralikku poliitikat ja eeskätt Frank-Walter Steinmeieri rolli selles ning mis kõik aitas kaasa Putini sõjale Ukrainas. Melnõk väitis, et praegune president Steinmeier lõi oma aktiivse poliitikukarjääri jooksul Venemaaga tiheda kontaktide ja suhete "ämblikuvõrgu", mis avaldab jätkuvat mõju ka tänasele Saksa valitsusele. Ta kritiseeris Saksa valitsust ka selle eest, et see on viivitanud relvatarnetega Ukrainale.

Gabriel kirjutas sellele vastu, et ei tohi aktsepteerida vandenõuteooriaid Saksa riigi poliitika ja poliitikute kohta. "Sealhulgas ka väide, et Steinmeier, tema ametijärglased ja liidukantsler toetasid Venemaa poolt Krimmi annekteerimise järel kehtestatud sanktsioonide vähendamist ilma igasuguste eeltingimusteta.

Endine välisminister kritiseeris otsesõnu ka Melnõkit ja tema sõnu ämblikuvõrgu kontaktidest. "Nagu teada, on ämblikuvõrk mõeldud selleks, et püüda ja kasutada saaki. Selline võrdlus annab lühidalt mõista, et endine kantselei ja välisminister aitasid korraldada Venemaa huvide esindamist Saksamaal. See on vale ja pahatahtlik. Tõsi on aga see, et välisminister Frank-Walter Steinmeier koos tollase kantsleri Angela Merkeliga tegi Ukraina toetamiseks rohkem kui keegi teine ​​Euroopas. Ja seepärast tulebki valeandmete esitamisele avalikult vastu astuda. Eriti, kui tahad Ukrainat praeguses olukorras toetada mitte ainult raha ja heade sõnadega, vaid ka relvadega," kirjutas Gabriel.

Melnõk vastas Gabrieli postitusele Twitteris, et pahatahtlik on hoopis Gabrieli ja tema SPD kaaslaste aastatepikkune Putini-sõbralik poliitika, mis on toonud kaasa sõja Ukrainas, kus on jõhkralt hävitatud sealset riiki, kultuuri, naisi ja lapsi.

Kuivõrd vahepeal jõudis Vene riigimeedia Gabrieli artiklit refereerida rõhuasetusega, et "Saksa endine välisminister süüdistab Ukraina saadikut vandenõuteooriate levitamises", vastas Melnõk ka sellele ja säutsus Twitteris lisaks, et "Gabriel pälvis oma Moskva vanade usaldusisikute aplausi".

Samas võttis Saksa avalik arvamus ja meedia Ukraina saadikut toetava hoiaku. Mitmed väljaanded kirjutasid, et kõigil on silme ees kohutavad kaadrid, kuidas venelased Ukrainas süütuid tsiviilisikuid on tapnud. Ka avaliku arvamuse küsitlustes peegeldus toetuse languse kasv SPD juhitavale valitsusele. Ilmselt pani avalik surve tegutsema ka SPD juhid, kelle kaasesimees Saskia Esken teatas teisipäeva hommikul, et kohtus Ukraina saadiku Andri Melnõkiga.

"Ajal, mil meie süda on raske ja vaidlused vahel ka tulised, on seda olulisem säilitada avatud ja usalduslik suhtlus," teatas Esken ja postitas Twitterisse pildi, kus ta kohtub koos SPD teise kaasesimehe Lars Klingbeiliga Ukraina saadikuga.

Saksa meedia hinnangul on tegemist märgilise lepituskatsega pärast Gabrieli ja Melnõki tulist vaidlust, millele eelnes ka väidetavalt Ukrainalt tulnud keeld mitte lasta riiki Steinmeierit. See tõi kaasa eeskätt Saksa juhtivate sotsiaaldemokraatide avalikud solvunud sõnavõtud. Samas on Steinmeier ise tunnistanud, et oli aastaid Venemaa suhtes naiivne ja liiga usaldav ning oleks pidanud võtma tõsiselt teiste Ida-Euroopa riikide hoiatusi.