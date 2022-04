Politsei eemaldab avalikust ruumist vaenu õhutavaid sümboleid. Keelu all on Z-täht ja Georgi lindid. Narvas on politsei nõudel autodelt maha võetud kümmekond Georgi linti.

Narvas kantakse Georgi linte suuremal hulgal 9. mai pidustuste ajal rinnas ja autode esiklaasi all. Kui enne Ukraina sõda suhtus politsei Georgi lintide kandmisesse rahulikult, siis praegu on olukord teine.

"Eesti avalikus ruumis ei ole kohta agressiooni sümboolikale, sealhulgas Z-tähtedele ja Georgi lintidele. Nende sümbolite tähendus on oluliselt muutunud. Putini režiim tapab lihtsaid Ukraina inimesi ja selle verega on ka need sümbolid täna määritud," lausus Narva politseijaoskonna juht Indrek Püvi.

Püvi kinnitas, et Narva elanikud käituvad rahumeelselt ja kui politsei palub Georgi lindid eemaldada, siis seda ka tehakse.

"Meie ohuprognoos näitab selgelt, et sellise sümboolika kandmine võib häirida avalikkuses teisi inimesi ja võib mõjuda provokatiivselt. Z-tähed, Georgi lindid, Venemaa vormivarustus, isehakanud Ida-Ukraina riikide lipud, punalipud. Kõik selline, mis võib praegu ühiskonnas tekitada lõhesid või provokatsioone," ütles Püvi.

Lintidega ehitud autosid kohtab Narvas praegu harva, kuigi mõni neist seisab politseimajast lausa paarikümne meetri kaugusel. Need aga, kes Georgi lintidega ringi sõidavad, pole politsei argumentidega nõus.

"Ma elan Eestis. Ma ei ole kuidagi seotud Ukrainas toimuva konfliktiga. Georgi lindikesed on meie sümbol, mida me kanname alates Suurest Isamaasõjast. Ma hakkan linti kandma, see on mul olemas," ütles Vjatšeslav.

Samas kinnitas Vjatšeslav, et kui politsei nõuab, siis võtab ta Georgi lindi oma auto esiklaasi alt ära, kuid seejärel kavatseb politsei nõude ametlikult vaidlustada.