USA valmistab ette järjekordset relvasaadetist Ukrainale

USA meedia teatel valmistub Valge Maja saatma Ukrainale veel 750 miljoni dollari eest relvi. Saadetisele antakse luba sel nädalal, vahendab NBC ja Reuters teatas, et see võib tulla juba kolmapäeval.

Üks anonüümselt rääkinud USA ametnik ütles Reutersile, et saadetis on alles komplekteerimisel, kuid tõenäoliselt hõlmaks see raskeid maapealseid suurtükiväesüsteeme, sealhulgas haubitsaid.

Pakett võib sisaldada ka mehitamata meredroone ja helikoptereid Mi-17.

Pärast sissetungi algust on USA andnud Ukrainale julgeolekuabi 1,7 miljardi dollari ulatuses.

Kolmapäeval peavad Pentagoni ametnikud ka kohtumise USA relvatootjatega, kuna Ukraina sõja tõttu on järsult kasvanud nõudlus relvade järele.

Reutersi andmetel osaleb kohtumisel kaheksa Ameerika suurimat relvaettevõtet, sealhulgas Raytheon Technologies ja Lockheed Martin, mis toodavad Stingeri ja Javelini rakette.

Pentagon soovib kohtumisel teha kindlaks tööstuse suutlikkuse Ukrainat toetada.

Arutelu hõlmab ettepanekuid olemasolevate süsteemide tootmise kiirendamiseks ja uute süsteemide väljatöötamiseks, mis on olulised Ukraina ja liitlaste abistamisel, ütles üks kaitseametnik.

Ametniku sõnul eeldab USA, "et see saab olema aastatepikkune ettevõtmine" olukorras, kus Ukraina ei suuda vähemalt oma riigis ohutult relvi toota.

USA kaitsetootmine seisab samuti silmitsi väljakutsetega nagu jätkuvad ja tõsised tarneahela probleemid ning tööjõu puudus.

Kõik see piirab praegu kaitsetootmisvõimsust ja võib veelgi kasvada, kuna kaitsekulutused eelarves suurenevad.

Võimsuse küsimus mõjutab ka kriitiliste laskemoonavarude tootmist.