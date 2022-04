President Karis käis koos Poola, Leedu ja Läti presidendiga Kiievis

President Karis rääkis Kiievis kohtumisel Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga abi andmisest Ukraina kaitsjatele ja tsiviilelanikele.

"Ainult Venemaa kaotus sõjas toob Euroopasse tagasi rahu. Sest Euroopa julgeolek on lahutamatult seotud Ukrainaga. Lääneriikidel on vaja teha rohkem, et aidata Venemaa agressiooni ohvriks langenud Ukrainat. Seda peab tegema kiiresti. Vene väed peab kõikjal tagasi tõrjuma, nagu seda on tehtud juba Kiievi ümbruses. Ukraina vajab raskerelvastust nii maal, õhul kui merel võitlusvõime tõstmiseks," ütles Karis.

Video kohtumisest Zelenskiga:

Balti riikide ja Poola presidendid kohtusid koos Zelenskiga ning külastasid peaminister Denõs Šmõhaliga Vene sõjaväe poolt purustatud Borodjanka linna.

"Ma näen nende kuritegude õudust, mille Vene armee on korda saatnud Ukraina rahva vastu. Tapmine ja piinamine, ebaseaduslikud relvad, brutaalsed sõjakuriteod ei jää karistuseta," kirjutas Karis sotsiaalmeedias.

Karis rõhutas, et Ukraina vajab kõigi abi praegu rohkem kui kunagi varem, eelkõige kiiret sõjalist abi.

"Ukraina ja lääneriigid tegid kõik endast oleneva, et diplomaatia ja dialoogi abil seda kohutavat sõda vältida. President Putin aga otsustas alustada sõda ja nüüd kõnelevad kahjuks relvad. Nüüd on tee rahuni võimalik ainult läbi lahinguväljal saavutatud edu," ütles riigipea.

"Eesti on Ukrainale andnud sõjalist abi juba kolmandiku meie aastase kaitse-eelarve ulatuses," lausus Karis. "Lisaks oleme paljude mõtte- ja teokaaslastega lääneriikide selgete, täpsete ja mõjuvate majandussanktsioonide kehtestamise häälekad toetajad. Venemaa on selle sõja ainus süüdlane ning seni kehtestatud ja neile järgnevad sanktsioonid peavad aitama agressorit peatada."

Viie presidendi ühine pressikonverents:

Kijów. Konferencja prasowa Prezydentów https://t.co/p5p4SBApCh — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 13, 2022

Kohtumisel rõhutati ka Venemaa energiakandjate, eeskätt nafta viivitamatult sanktsioonide alla seadmise vajadust.

Viis presidenti arutasid kohtumisel, kuidas võimaldada Ukraina teravilja ja muu kauba eksporti Poola ja Balti riikide kaudu, kuna juurdepääs kaubandusteedele on merelt blokeeritud.

President Karis kinnitas, et Eesti on valmis saatma Ukraina prokuratuurile ja rahvusvahelisele kriminaalkohtule appi eksperte, et toetada Venemaa sõjakuritegude uurimist.

"Ukraina inimesed on näidanud üles imetlusväärset julgust ja vaprust Vene armee julmustele vastu seistes. Ukraina on riik, mis tahab olla vaba, tal on õigus olla vaba ja Ukraina koht on Euroopa perekonnas," ütles Karis. "Ma räägin Eesti inimeste nimel, kui ütlen, et me tunneme sügavat õudust kuritegude pärast, mida agressor on teinud ja teeb Ukraina rahva vastu. Me jagame Ukraina rahva valu, mis murrab hinge ja südant."

President Karis naaseb Eestisse neljapäeval.

Streets of #Borodianka, where evil has left its mark of deadly destruction. I feel deeply the horror of crimes the #RussianArmy has committed against the people of #Ukraine. Killing and torture, using illegal weapons, brutal war crimes will not go unpunished. pic.twitter.com/3tATgxILYI — Alar Karis (@AlarKaris) April 13, 2022

Разом з президентами Естонії @AlarKaris, Латвії @valstsgriba, Литви @GitanasNauseda та Польщі @AndrzejDuda відвідали Бородянку. На власні очі побачили масштабні руйнування в селах та містечках Київської області. Військові злочини росії мають бути покарані. переможе! pic.twitter.com/5iqUJZnBiz — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) April 13, 2022

Russian tanks destroyed by Ukrainian army in Dmytrivka.



Heroism, love of freedom and Homeland always triumph over savagery.



Ukraine needs weapons for their fight here and now. pic.twitter.com/I0DudDMPu0 — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) April 13, 2022

The Presidents of Poland, Lithuania, Latvia, and Estonia arrived early this morning in the Ukrainian Capital of Kyiv to meet with President Zelensky as well as multiple other Ukrainian Government/Military Officials, they are expected to make a Joint-Statement on the Visit soon. pic.twitter.com/zJiwGJ3Kp2 — OSINTdefender (@sentdefender) April 13, 2022