Ukrainas käinud Karis: lapsed mängivad rusudel

Kiievis visiidil käinud ja selle eeslinnu külastanud president Alar Karis ütles, et avanenud pilt on selline, mida tegelikult vaadata ei tahakski.

Karis rääkis "Ringvaatele" antud intervjuus, et üks tema ning Balti ja Poola kolleegide visiidi eesmärkidest oli olla tunnistajaks sõjakoledustele, mida Venemaa on Kiievi eeslinnades toime pannud.

"See pilt on seal tõesti jube: majad on ära lõhutud, mõned inimesed püüavad seal majades veel elada, varisemisohtlikud majad, samal ajal otsitakse seal veel surnuid majadest, lapsed mängivad rusude peal. Nii et see on selline pilt, mida tegelikult vaadata ei tahakski," kirjeldas ta.

Karis ütles, et Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga kohtumise eesmärk oli teada saada, milline on Ukraina nii sõjalise kui ka humanitaarabi vajadus selleks, et sõda kiiresti lõpeks.

"Diplomaatia ei ole siin väga palju edasi viinud. Jääbki võimalus ikkagi toetada Ukrainat, et ta selle sõja võimalikult ruttu ära lõpetaks," sõnas president.

Ta kinnitas, et kuigi Eesti on juba Ukrainat nii sõjalise kui ka humanitaarabiga aidanud, saab Eesti veel mõndagi ära teha. Karis selgitas, et näiteks panevad Ukraina võimud kokku nimekirja erinevatest masinatest, mida neil rusude koristamiseks vaja on. "Võib-olla Eestil on ka võimalik saata sinna vastavat tehnikat," ütles Karis.

Karis külastas enne seda Kiievit viimati 22. veebruaril ehk paar päeva enne seda, kui Venemaa oma suurt pealetungi alustas. Karis tõdes samas, et Zelenski tundus toona murelikum kui praegu.

"Mis juhtuma hakkab, kuidas ja kus, seda ei olnud teada, sest toona Zelenski ei arvanud iial, et see sõda eskaleerub Kiievi alla. Aga nüüd ta tundus olevat küll väge täis," rääkis Karis ja lisas, et Zelenski on saanud hoogu ka paljude riikide toetusest.

Karis ütles, et kui varem võis Ukraina rahvas olla isegi valmis arutama relvakõnelustel võimalikke järeleandmisi, siis pärast Kiievi eeslinnades toimunu nägemist ei taha nad neist midagi kuulda.

Riigipeade kohtumisel oli tema sõnul kõne all vilja vedu Ukrainast Aafrikasse, kuna praegu kõik sadamad pole enam ukrainlaste käes. Karise sõnul Ukrainal vilja on, aga välja seda viia ei saa. Kohtumisel kõlas ettepanek avada Poola, Leedu ja Läti sadamad, et Ukrainast oleks võimalik rongidega vilja välja transportida. Karis ütles, et see on edasiste arutelude küsimus.