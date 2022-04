Ekspert: Venemaa luureohvitserid süüdistavad Ukraina kaoses Putinit

Putin on alustanud suurpuhastust FSB viiendas osakonnas. See osakond moodustati 1998. aastal, kui Putin oli FSB direktor ning uus osakond pidi hakkama tegelema endiste liiduvabariikidega, et neid Venemaa mõjusfääris hoida. Osakonna endine juht Sergei Beseda on nüüd juba Moskva Lefortovo vanglas, teatas The Times.

Soldatovi sõnul kuulus Beseda FSB kümne kõrgeima ametniku hulka. Soldatov ei usu, et suurem osa FSB-st oli kaasatud sõtta mineku otsustamise protsessi.

"Ukraina sõda paljastas erimeelsused Venemaa julgeolekujõududes ning Putin ja FSB on üksteise suhtes nüüd üha rahulolematud. Kuigi FSB töötajad toetavad sõda laiemas plaanis, siis nad teavad, et asjad ei lähe hästi," ütles ajalehele The Times Soldatov.

"Nad süüdistavad halba luuretegevust ja loomulikult Putinit ennast, et ta käivitas sõja sellisel viisil. Nad on nüüd olukorra ohvrid. Otsuse tegi kõrgeim ülemjuhataja. See otsus oli väga halb," lisas Soldatov.

Soldatov siiski hoiatas, et puudub reaalne võimalus, et Putin võidakse ametist tagandada.

"Nad võivad arvata, et ta käitub kummaliselt, kuid paljude julgeolekuteenistuste ametnike jaoks on Putin ainus president, keda nad on kunagi tundnud. Nad ei suuda end ilma temata ette kujutada," ütles Soldatov.

FSB-l on riigis suur poliitiline mõjuvõim. Soldatovi hinnangul sarnaneb FSB rohkem Iraani revolutsioonilise kaardiväega kui lääne luureagentuuridega.

"Lääneriikides on salateenistuste ülesanne koguda luureandmeid. Sellistes riikides nagu Venemaa on nende põhiülesanne režiimi kaitsmine. Kogu tegevust vaadatakse läbi selle prisma," ütles Soldatov.

Soldatovi sõnul siiski luureagentuuride mõjuvõim Venemaal väheneb. Putin leiab, et agentuurid ei suutnud ära hoida 2014. aasta Maidani sündmusi Kiievis.

"Pärast seda hakkas Putin rohkem armeed usaldama. Ta hakkas uskuma, et armee suudab probleeme paremini lahendada, nagu Süürias ja Ukrainas," ütles Soldatov.