Turgudel on rendipindade hinnad kuni kolmandiku tõusnud

Turuhooaeg saab õige hoo sisse alles paari nädala pärast ehk maikuus, kui letile jõuavad kodumaised maasikad. Sel aastal tuleb kauplejatel arvestada aga kallimate rendihindadega.

"Me oleme pidanud tõstma välilettide müügipileti hindasid seoses hoolduskuluga ja elektrihinnatõusuga," ütles Tallinna Turud juhataja Kersti Otteson.

Nõmme turul tähendab see 20–30 protsendist rendihinna tõusu.

Andrusel on Nõmme turul oma müügilett olnud juba 25 aastat. "Mida soojem ilm, seda rohkem ostjaid ja nii see läheb. Hooaeg alles käivitub," ütles ta, ja lisas, et hindu pole tänavu veel pidanud tõstma.

Andrus lisas, et kui hinnatõus käes, siis korrigeerib ka tema vastavalt vajadusele oma kaupade hindu.

Nõmme turul renditakse kohti välja enampakkumise alusel.

"Kõikidel endistel kauplejatel on võimalus olnud osaleda kirjalikul enampakkumisel. Osa on saanud oma kioskid tagasi, osa on pidanud lahkuma. Seoses sellega, et on tehtud kõrgemaid pakkumisi," ütles Otteson.

Tallinna Keskturul on tegevjuht Rain Pärna sõnul müügikohtade hinnad tõusnud vahemikus viis kuni kümme protsenti, kuid kauplejaid seetõttu vähemaks pole jäänud.

"Esiteks on inflatsioon suurem kui 10 protsenti ehk suhtelises mõttes ei saaks öelda, et meie piletid oleksid kallimaks läinud võrreldes eelmise aastaga. See on üks aspekt. Ja teine aspekt on see, et võrreldes eelmise aastaga on meil turu külastatavus päris palju tõusnud," lausus Pärn.

Selle aasta märtsis käis Keskturul 20 protsenti rohkem ostlejaid kui aasta tagasi aprillis. Põhjuseks peab Pärn koroonahirmu raugemist. Ta usub, et käibekasv võib ka hinnatõusu leevendada.

Eelmisel aastal käis Keskturul maasikahooajal 200 000 inimest kuus.