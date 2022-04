Svet rattateedest: plaan on ühendada kesklinn teiste linnaosadega

"Me projekteerime ja esitame rattastrateegia järgi valminud korralikud rattateed, peamiselt südalinna piirkonnas. Konkreetsetest objektidest saab nimetada Sadama tänava rattateed, mis on juba sisuliselt valmis ja Pronksi tänava rattateed, mille ehitus algab lähikuudel. Lisaks Vana Kalamaja tänava rekonstrueerimine, milleks vastav hange sai välja kuulutatud selle nädala alguses, aga ka Tehnika tänava rattatee, Lastekodu tänava lahendusest ja veel mitu tänavat, mida me oleme projekteerimas ja kapitaalselt välja ehitamas," rääkis Svet ERR-ile.

Sveti sõnul on järk-järgult plaanis südalinna ja teiste linnaosade vaheline rattateede võrgustik lähiaastatel välja ehitada.

Sveti sõnul on suur rõhk jalgrattateede turvalisemaks muutmisel. Keskendutakse just ühistranspordi peatustele ja ristmikutele, sest seal juhtub kõige rohkem õnnetusi.

"Me tegeleme juba olemasolevate rattateede turvalisemaks muutmisega. Me püüame edaspidi aina rohkem eraldada sõidutee kõrval olevad rattarajad füüsiliselt sõiduteedest. Teeme seda postidega, mõnikord äärekividega või mingite muude lahendustega just selleks, et ratturid tunneksid end turvalisemalt ja et nad ei peaks valima rattaraja ja kõnnitee vahel kõnniteed. Samuti, et jalakäijad tunneksid end turvaliselt ja ka selleks, et autojuhid saaksid aru, kus on ratturi koht ja kuhu autodel asja ei ole," lausus Svet.

Lihtsamaid muudatusi rattateede ohutumaks muutmiseks tehakse Sveti sõnul enne suve.

"Rõhk ühistranspordi peatustele ning ristmikele on pandud just seetõttu, et need on kohad, kus tavaliselt juhtub kõige rohkem õnnetusi, kuna seal erinevad liiklusvood lähevad kokku ja on suurem tõenäosus, et midagi läheb valesti," ütles Svet.

Svet rääkis, et linnavalitsus ootab praegu kohalike kogukondade tagasisidet ca 10 projekti ümberehitamiseks. "Neid ma plaanime teha, kas selle aasta sügisel või järgmise aasta kevadel, kohe kui vastavad projektid on valmis," sõnas Svet.