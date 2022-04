Roskomnadzor jätkab meediakanalite blokeerimist

"Venemaa blokeeris The Moscow Timesi venekeelse teenuse reedel pärast seda, kui seal ilmus võimude väitel valeteade, nagu keelduks märulipolitseinikud Ukrainasse sõdima minemast," märkis väljaanne.

Uudistekanal lisas, et venekeelsele Moscow Timesile pääseb Venemaal ligi VPN-i kasutades.

Moscow Times lisas, et nende venekeelne veebileht on üks kümnetest kodu- ja välismaistest veebilehtedest, mille Venemaa on blokeerinud pärast Ukrainasse tungimist tänavu 24. veebruaril. Nende seas on näiteks ka ERR-i venekeelne uudistekülg.

Samuti blokeeris Venemaa reedel ligipääsu Prantsuse avalikõigusliku raadiojaama RFI veebilehele, teatas Reuters.