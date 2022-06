The Times: Venelased kasutavad üha enam VPN-i tsensuurist pääsemiseks

Iga kuues venelane on viimase kuu jooksul kasutanud virtuaalse privaatse võrgu (VPN-i) teenust, et külastada veebisaite, mille Vene meediajärelevalveamet Roskomnadzor on Venemaal blokeerinud.

The Times ajalehe kogutud andmete põhjal on näha, et VPN-i teenuseid kasutas eelmine kuu 24 miljonit venelast. Veel veebruaris oli VPN-i kasutajaid Venemaal ainult 1,6 miljonit.

Roskomnadzor on Venemaal piiranud ligipääsu tuhandetele veebisaitidele, sh on riigis blokeeritud Facebook, Instagram, BBC News ja mitu iseseisvat Vene meediakanalit, vahendab The Times.

Kuigi blokeeritud veebisaitide külastatavus on vähenenud, ei ole see peatunud. Vene uudisteagentuuri RBC teatel on näiteks Instagrami kasutajaskond langenud 39 miljonilt inimeselt päevas 34 miljonini. VPN-i teenuse abil on võimalik maskeerida kasutaja andmed selliselt, et on võimalik külastada riigis ametlikult blokeeritud veebisaite.

King's College Londoni eksperdi Gregory Asmolovi sõnul on Kremli võitlus keelatud veebisaitite vastu olnud siiani üsna sümboolne ning seetõttu pole tehtud ka otsust kriminaliseerida VPN-teenuse kasutamist.