Briti luure: Kreml tugevdab Vene kodanike veebis jälgimist

Briti luure andmetel on tuvastatud, et Vene mobiilirakenduste poest on Venemaa riikliku sidekontrolli reguleerija Roskomnadzori nõudmisel eemaldatud mitu VPN-i rakendust, kuna need väidetavalt võimaldavad ligipääsu ebaseaduslikule internetisisule, vahendas Ukrainska Pravda.

"Selle eesmärk on peaaegu kindlasti piirata Vene kodanike ligipääsu sõltumatule Venemaa ja rahvusvahelisele meediale, samuti teha luureagentuuridele lihtsamaks Vene kodanike järele luuramine," seisab brittide luureülevaates.

Briti kaitseministeerium märkis, et lisaks nõuab Venemaa Föderaalne Julgeolekuteenistus (FSB), et sideoperaatorid keelustaksid VoIP internetitelefonid, põhjendades seda pettuste vähendamise vajadusega.

"Tegelikult on eesmärk tõenäoliselt laiendada Vene valitsuse võimekust jälgida ja piirata sidet eraisikute ja ettevõtete vahel," lisas Briti luureülevaade.

Briti kaitseministeerium sõnas, et sellised meetmed vastavad Vene võimude jõupingutustele kontrollida oma siseriiklikku keskkonda ning piirata kodanike ligipääsu informatsioonle, mis ei lähe kokku Kremli narratiiviga.