Sõja 54. päev: Kiievi teatel on Vene väed alustanud suurrünnakut idas

Oluline 18. aprillil kell 22.33:

- Ukraina kaitseministeerium: Vene väed on valmis alustama suurrünnakut ida suunas;

- Ukraina kindralstaap teatas samuti Vene vägede ründetegevuse aktiviseerumisest idas;

- Ukraina presidendi personaliülem: sõja teine faas on alanud:

- Donetski oblastis hukkus esmaspäeval Vene vägede pommitamistes neli tsiviilisikut;

- Vene väed on Mariupoli sulgenud, linna sisse ega sealt välja ei lubata enam kedagi, samuti on keelatud liikumine linnaosade vahel;

- Ukraina nõuab evakuatsioonikoridori Mariupolist;

- Harkivi raketirünnakus hukkus kaks inimest, hävisid haiglad;

- Briti luure hinnangul on Venemaa mures selle pärast, et väed pole suutnud Mariupolit endiselt vallutada;

- Internetis levib foto ristlejast Moskva vahetult enne põhjaminekut. Eksperdid peavad fotot pigem ehtsaks;

- President Volodõmõr Zelenski hoiatab vastase intensiivse rünnaku eest Donbassis;

- Esimest korda tuli üle Poola piiri Ukrainasse tagasi rohkem inimesi, kui sealt lahkus;

- Ukraina: Venemaa ründas Lvivi rakettidega, hukkus seitse inimest;

- Vene väed kavandavad provokatsiooni Hersonis, teatab Ukraina luure.

Ukraina kaitseministeeriumi teatel on Vene väed valmis saanud vägede ümbergrupeerimisega, et alustada pealetungi Ida-Ukrainas.

"Rünnakujõude tugevdati uute Vene üksustega. Kõige intensiivsemad lahingud toimuvad Slobožanskõ ja Donetski oblastites," ütles esmaspäeva õhtul Ukraina kaitseministeeriumi kõneisik Oleksandr Motuzjanõk.

"Venemaa valmistub rünnakuks Ida-Ukrainas, et saavutada täielik kontroll Donetski ja Luhanski oblastis ja tagada stabiilsus koridoris Krimmiga," lausus Motuzjanõk.

Ta lisas, et Ukraina relvajõud võtsid Vene vägedelt tagasi mitmed asulad Izjumi linna ümbruses Harkivi oblastis.

Motuzjanõki sõnul on Vene vägede kontsentratsioon kõige suurem Izjumi linnas ja selle ümbruses. "Sellest kohast nad kavatsevad alustada rünnakut ida suunas," märkis ta.

Ukraina kindralstaap teatas samuti, et nende hinnangul on rünnak alanud.

"Märgid ründeoperatsiooni alguse kohta idapoolses tsoonis on fikseeritud. Slovjanski ja Donetski piirkonnas aktiveeris agressor ründetegevust," teatas kindralstaap.

Esmaspäeva hilisõhtul ütles ka Ukraina presidendi personaliülem Andri Jermak, et "sõja teine faas on alanud". "Uskuge meie armeesse, see on väga tugev," lisas ta Telegrami sõnumis, mis oli suunatud ukrainlastele.

Ukraina kaitsenõukogu juht Oleksii Danilov ütles, et Vene väed üritasid läbi murda peaaegu kogu rinde ulatuses Donetski, Luhanski ja Harkivi oblastis. "Sellega prooviti algatada (rünnaku) aktiivne faas," ütles Danilov.

Väljaande Nexta teatel anti esmaspäeva hilisõhtul õhuhäire kõigis Ukraina oblastites peale Hersoni ja okupeeritud Krimmi.

An air-raid alert has been declared in almost all regions of #Ukraine, except for the occupied #Kherson region and #Crimea. pic.twitter.com/YRaSfgWsf1 — NEXTA (@nexta_tv) April 18, 2022

Vene vägede pommitamistes hukkus esmaspäeval Donetski oblastis neli tsiviilisikut, ütles kuberner Pavlo Kirilenko.

Ukraina kaitseministeeriumi jagatud pilt Vene vägede liikumisest Izjumi linna peale üle õhku lastud silla Harkivi oblastis. Autor/allikas: SCANPIX/AP

Ukraina väed jätkavad vastupanu Mariupolis

Mariupoli linnavalitsuse teatel on Vene väed sulgenud linna ning keelanud nii sinna sisse- kui ka väljapääsu. Samuti keelati liikumine linnaosade vahel. Linna sulgemisest teatas esimesena USA telekanal CNN, kes aga hoiatab, et pole täit kindlust, kas uudis ka tõele vastab.

Ukraina väed jätkavad vastupanu Mariupoli idaosas Azovstali terasetehases. Julgeolekuekspert Justin Crump ütles Ühendkuningriigi rahvusringhäälingule BBC, et linna kaitsjad võivad tehases veel kaua vastu pidada.

Crumpi sõnul on pigem tõenäoline, et kaitsjad võitlevad viimase meheni, kui see, et nad alla annavad. Vene vägedel pole aga erilist motivatsiooni tehase territooriumit meetrihaaval vallutama hakata, sest see tooks kaasa suured kaotused, ütles Crump.

USA kaitseministeeriumi hinnangul käivad Mariupolis endiselt lahingud ning Ukraina vägedel tuleb võidelda umbes tosina pataljoni taktikalise grupi vastu (BTG). Ühes BTG-s on kuni 1000 sõdurit, seega on Ukraina vägedel Mariupolis vastaseks kuni 12 000 Vene sõdurit.

"Kui Mariupol langeb Vene vägede kätte, saaksid nad pea 12 taktikalist gruppi suunata mujale Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Kuid see on praegu suur "aga", sest ukrainlased võitlevad Mariupoli eest kõvasti," ütles Pentagoni ametnik.

Kogu Ida- ja Lõuna-Ukrainas on Pentagoni hinnangul Vene vägedel 76 pataljoni taktikalist gruppi.

Ukraina julgeolekueksperdi Oleh Ždanovi hinnangul võib Venemaa viimases hädas kasutada keemiarelva, sest see on tehasesse varjunud sõdurite vastu ainus kindel abinõu, vahendas The Guardian.

Mariupoli linnavalitsus teatas esmaspäeva õhtul, et tuhatkond tsiviilisikut on Azovstali tehase varjendites. Vene väed on Ukraina vägede käes olevat tehaseala ägedalt pommitamas, lisas linnavalitsus.

Mariupoli patrullpolitseinike ülem Mõhhailo Veršõnin ütles CNN-ile, et tehase varjenditesse varjunud inimesed on endale kogunud vett ja toitu, kuid olukord on väga tõsine.

"Sõjavägi aitas neid aeg-ajalt. Need inimesed ei tahtnud ega taha ka praegu ära minna. Neile tundus, et neil on ellujäämiseks siin paremad võimalused. Kuid see oli hetkeni, mil Vene väed hakkasid korraldama õhurünnakuid," ütles Veršõnin.

Enamus inimesi varjendites on naised, lapsed ja eakad, ütles linnavalitsus.

Suits tõuseb Azovstali terasetehase alalt Mariupolis. Autor/allikas: SCANPIX/Reuters

Minister: Vene sissetungiga on kahjustada saada kuni 30 protsenti Ukraina taristust

Venemaa sissetung on kahjustanud või hävitanud 30 protsenti Ukraina taristust, kahjud ulatuvad 100 miljardi USA dollarini, ütles Reutersile Ukraina taristuminister Oleksander Kubrakov.

Kui kasutada ülesehitamiseks Venemaale kehtestatud sanktsioonidega külmutatud varasid, võtaks see aega kaks aastat, lisas Kubrakov.

"Praktiliselt kõik transporditaristu osad on ühel või teisel moel kannatada saanud," lisas ta.

Kubrakovi sõnul on hävitatud või kahjustatud rohkem kui 300 silda, üle 8000 kilomeetri teid on vaja olnud remontida või uuesti ehitada ning kümneid raudteesildu on õhku lastud.

Kubrakovi sõnul on taastamistööd alanud aladel, mis on taas Ukraina kontrolli all.

Ukraina: Venemaa ründas Lvivi rakettidega, hukkus vähemalt seitse inimest

Lvivi võimude teatel hukkus Vene vägede raketirünnakute tõttu seitse inimest ja vigastada sai 11 inimest.

Lvivi linnapea sõnul sai rünnakus tugevalt kannatada hotell, mis majutas sõja eest põgenenud ukrainlasi.

Lvivi oblasti kuberner Maksõm Kozõtski ütles, et Vene raketid tabasid kolme sõjaväelise taristu asutust ja autokauplust. Rünnakus sa vigastada ka üks laps.

Võimas plahvatus toimus ka Vasõlkivi linnas, mis asub Kiievist lõunas ning kus asub sõjaväelennuväli.

Kaks raketti tabasid esmaspäeval ka Dnipro linna Ida-Ukraina keskosas, kaks inimest sai vigastada, raudteetaristu hävis. Päästjad kustutasid tulekahju.

Harkivis hukkus pommitamises kaks inimest

Kaks inimest hukkusid esmaspäeval Harkivis, kui Vene väed korraldasid õhurünnaku Osnovjanski linnaosale, teatas Harkivi oblasti prokuratuur.

Prokuratuuri teatel kukkus lõhkekeha laste mänguväljaku juurde ning hukkusid mees ja naine.

Vene väed pommitasid Harkivis ka meditsiiniasutusi, hävitades sünnitushaigla, ütles Harkivi linnapea Igor Terehov.

Terehovi sõnul on Vene vägede pommitamine pidev ning ta süüdistas neid elamualade pommitamises. "Täna toimusid linnas rünnakud. On surnuid, on haavatuid. Paljud haiglad ja sünnitushaigla hävitati," lausus ta.

Kiievist põhja suunas asuvas Irpinis Vene okupatsiooni ajal lisandunud värsked hauad. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS

Ukraina kaotas kontrolli Luhanski oblastis asuva Kreminna linna üle

Luhanski oblasti kunberner ütles esmaspäeval, et Ukraina väed taganesid Kreminnast, et end kaitsta.

"Hetkel on kontroll Kreminna üle kadunud, rasked lahingud jätkuvad," ütles kuberner Sergi Haidai.

Haidai sõnul hukkus esmaspäeval põgenemise käigus neli inimest.

"Neli inimest hukkus, üks raskelt vigastatud inimene on endiselt sündmuskohal," ütles Haidai.

HaidaI ütles esmaspäeva õhtul, et Vene väed kasutasid kõiki vahendeid, mis võimalik, et Ukraina vägesid taganema sundida. Tema sõnul on Lahing Donbassi pärast juba alanud.

"Ma usun, et lahing on alanud. Pommitamise ägenemine kõigi relvadega, üritused murda sisse linnadesse," lausus ta.

Haidai sõnul on oblastis 35 asulat ilma elektrita ja 37 ilma gaasita. Rubižne ja Popasna linnas pole enam vett, lisas ta. "Popasnat pommitatakse massiivselt. Zolotes tagasid pommid viiekorruselist maja, paljud inimesed said surma," lausus Haidai.

Briti luure: Venemaa on mures Mariupoli langemise viibimise pärast

Suurbritannia kaitseministeerium avaldas esmaspäeval oma igapäevase kokkuvõtte viimastest luureandmetest, keskendudes Ida-Ukraina sadamalinnale Mariupolile.

Ministeeriumi hinnangul on Venemaa mures selle pärast, et linn pole siiani Ukraina tugeva vastupanu tõttu langenud. Ministeerium lisas, et Mariupolis on tsiviilelanike seas "märkimisväärseid kaotusi".

Suurbritannia süüdistab Venemaad tahtlikult rahvarohkete piirkondade ründamises ning võrdleb seda taktikat Tšetšeenias ja Süürias kasutatuga. Venemaa on eitanud sellise taktika kasutamist.

Ukraina välisminiseerium süüdistas varem Venemaad katses teha strateegilises asukohas paiknev linn maatasa.

Mariupolit kaitsvad jõud on eiranud Venemaa nõudmist alistuda.

ÜRO: Ukrainas on ümberasunud üle seitsme miljoni inimese

ÜRO põgenikeagentuuri UNHCR-i teatel on Ukrainast sõja tõttu põgenenud üle 4,9 miljoni inimese, kuid ka riigisiseselt ümberasunute arv kasvab.

UNHCR-i Ukraina esinduse juhi Karolina Lindholm Billingu sõnul saabub Dniprosse iga päev tuhandeid inimesi Ida-Ukraina piirkondadest, kus käivad intensiivsed lahingud.

Tema sõnul on viimase hinnangu järgi riigisiseselt ümberasunud 7,1 miljonit inimest, kuid see hulk kasvab iga minutiga.

Venemaa ründas Lvivi rakettidega, hukkus kuus inimest Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/ROMAN BALUK

Kiiev: esmaspäeval evakuatsioonikoridore ei avata

"Kiiev ja Moskva pole teist päeva järjest suutnud kokku leppida humanitaarkoridoride avamise suhtes," ütles esmaspäeval Ukraina asepeaminister Irõna Vereštšuk.

Vereštšuk pöördus esmaspäeval otse Venemaa juhtkonna poole, et Mariupolist lubataks avada evakuatisoonikoridor.

Vereštšuk teatas, et ta pöördus Vene sõjalise ja poliitilise juhtkonna poole, sest olukord Mariupolis on pidevalt halvenemas. Vereštšuk nõudis tsiviilisikutele koridori avamist Mariupolist Berdjanskisse ning Azovstali terastehase territooriumilt naistele, lastele ja teistele tsiviilisikutele.

Vereštšuk ütles, et Venemaa keeldumine annab tulevikus aluse sellega seotud inimesi sõjakuritegude eest vastutusele võtta.

Internetis levib esimene foto uppuvast ristlejast Moskva

Internetis levival fotol on näha tugevasti suitsevat sõjalaeva. Väidetavalt on tegu Ukraina vägede rünnakus uppunud Vene sõjalaevastiku lipulaevaga Moskva. Ühendkuningriigi rahvusringhääling BBC pole suutnud pildi ehtsust tõendada, samuti ei ole teada foto algallikas.

BBC tsiteerib aga sõjandusekspert Rob Leed ning avalikke sõjaväeluureandmeid levitavat Twitterikontot OSINTtechnical, kes mõlemad leiavad, et kuivõrd fotol on Slava-klassi ristleja ja ükski teine selline ristleja pildil kujutatule sarnast tabamust saanud pole, siis ilmselt ongi pildil Moskva.

#war Photo of the damaged cruiser Moskva in the Black Sea in 15 April 2022.⚠️

First impressions of this shocking photo. Life-saving equipment (rescue rafts) on board are missing, which means they were dropped into the water during the rescue operation./1 pic.twitter.com/WREeqmSvtA — Capt(N) (@Capt_Navy) April 17, 2022

President Zelenski hoiatab ränkade rünnakute eest Ida-Ukrainas

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul on Vene väed Donbassis valmis intensiivseks ründeoperatsiooniks, mis algab lähimal ajal.

"Nad tahavad Donbassi Maa pealt pühkida, hävitada kõik, mis sellele tööstuspiirkonnale au ja kuulsust toonud," ütles president Zelenski telepöördumises.

Presidendi sõnul ootab Donbassi linnu täielikult puruks pommitatud Mariupoli saatus.

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas esmaspäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 20 600

- tankid 790

- jalaväe lahingumasinad 2041

- lennukid 167

- kopterid 147

- õhutõrjesüsteemid 67

- laevad / paadid 8

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.

Esimest korda pärast sõja algust naasis Ukrainasse rohkem inimesi, kui riigist lahkus

Laupäeval tuli üle Poola piiri Ukrainasse tagasi 22 000 inimest, lahkus aga 19 200, teatab Ühendkuningriigi rahvusringhääling BBC. Pühapäeva kohta andmed veel puuduvad.

Kõik Ukrainasse sisenejad ei kavatse siiski veel sinna paigale jääda, osa neist tuli ainult sugulasi vaatama ja nende käekäigu järele uurima.

Palju on siiski ka neid, kes kavatsevadki oma elu uuesti üles ehitama hakata. Eriti palju on tagasipöördujaid pealinna Kiievisse, ehkki linnapea Vitali Klõtško hoiatab, et linn pole veel kaugeltki turvaline.

Ukraina luure andmeil kavandavad Vene väed Hersonis provokatsiooni

Vene vägedel on plaanis korraldada Hersonis rünnak ning ajada see siis Ukraina vägede kaela. Ukraina vägede sildi all korraldatud rünnakut on okupantidele vaja ettekäändena referendumi korraldamiseks Hersoni Rahvavabariigi väljakuulutamiseks, selgub Ukraina luureandmetest.

Herson on Vene vägede käes olnud üle kahe nädala ning kogu selle aja on okupandid ette valmistanud samasugust referendumit, nagu korraldati Krimmi Venemaaga liitmiseks 2014. aastal.