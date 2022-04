Mariupoli Azovstali terasetehas langes pommirünnakute alla

Ukraina relvajõudude peastaabi teatel on Ukraina väed seni seisnud Venemaa laiaulatusliku pealetungi vastu idas ja mõnel pool edukalt vasturünnakuid sooritanud. Üks viimaseid Ukraina tugipunkte Vene piiramisrõngas Mariupoli linnas Azovstali terastehas langes Vene pommirünnaku alla. Väidetavalt viibib hoones nii Ukraina sõjaväelasi kui tsiviilisikuid. Zelenski süüdistas Venemaad taas tsiviilisikute sihtimises, öeldes, et see näitab Venemaad kui "absoluutse kurjuse allikat".

Oluline 20.aprillil kell 6.00:

- Venemaa toetatud võitlejad üritavad tungida Mariupoli tööstuskompleksi, kus on Ukraina sõdurid ja tsiviilisikuid;



- Zelenski: olukord Mariupolis on endiselt nii raske kui võimalik ja kümnete tuhandete tsiviilisikute saatus on teadmata.;

- Suurbritannia kaitseministeerium: Ukraina väed on tõrjunud mitu Vene vägede pealetungi Donbasis;



- Bideni administratsioon kavatseb välja kuulutada järjekordse 800 miljoni dollari suuruse sõjalise abipaketi Ukrainale;



-Ukraina ja Venemaa väed peavad lahinguid Ida-Ukrainas 480 kilomeetri pikkusel rindel;

- Venemaa esitas Ukraina vägedele Mariupolis uue ultimaatumi;

Facebooki postitatud operatiivvärskenduses teatas Ukraina kindralstaap, et samal ajal, kui Vene väed ründasid Ukraina vägesid ja kriitilist infrastruktuuri Harkivis, nurjus Venemaa pealetung Izjumist lõuna pool pärast suuri kaotusi.

Lisaks väidavad ukrainlased, et nende vägedel õnnestus pärast seal vastupealetungi alustamist tagasi vallutada Donetski oblastis asuv Marinka linn.

Peastaabi teatel jätkab Venemaa vägede viimist Valgevenest Venemaale, et neid sealt ümber paigutada Ukrainasse. Venemaa lennukid jätkavad Ukraina sihtmärkide pommitamist Valgevenest.

Suurbritannia kaitseminister kirjutas Twitteris, et Venemaad pärsivad endiselt juba nähtud "keskkonna-, logistilised ja tehnilised väljakutsed" ning ukrainlaste "kõrgelt motiveeritud" vastupanu.

Venemaa kasutab ümberpiiratud sadamalinnas Mariupolis "valimatuid rünnakuid". Kaitseministeeriumi sõnul peegeldab see Moskva suutmatust saavutada oma eesmärke nii kiiresti, kui nad sooviksid.

Ukraina komandör taotleb rahvusvahelist evakueerimist Mariupoli tehasest

Ukraina 36. eraldiseisva merejalaväebrigaadi ülem major Serhii Volõna rääkis teisipäeva õhtul ümberpiiratud Mariupoli linnast CNN-iga ja palus abi sõjaväelaste ja tsiviilisikute evakeerimiseks, kes on Azovstali terasetehases lõksus.

"See võib olla minu viimane avaldus, sest meil on jäänud vaid paar päeva või isegi tunde. Pöördume maailma liidrite poole palvega viia meid kolmanda riigi territooriumile ja tagada meile turvalisus."

Ukraina ametnike sõnul on tohutu terasetehase keldrites varjul sajad tsiviilisikud.

Küsimusele, kuidas evakueerimist korraldada, vastas Volõna: "See peaks olema kokkulepete tasemel. Kui me räägime praktilisest poolest, siis võib see olla näiteks helikopteritega laev, mis võiks meid peale võtta. Või rahvusvaheline humanitaarmissioon mis võib meieni jõuda".

"Oleme täielikult ümberpiiratud," ütles ta. "Seal on umbes 500 haavatud sõjaväelast, neile on väga raske arstiabi anda. Nad sõna otseses mõttes mädanevad. Venelased kasutavad meie vastu raskeid lennukipomme ja suurtükiväge".

Volõna keeldus kommenteerimast sõjaväelaste arvu Azovstalis.

Ukrainlased lükkasid tagasi Venemaa väite evakuatsioonikoridoridest Azovstali ümbruses

Venemaa kaitseministeerium tegi teisipäeval avalduse, milles väitis, et Vene väed avasid Mariupolis ümberpiiratud Azovstali terasetehase ümber evakuatsioonikoridori, mille sündmuskohal viibinud Ukraina politseiametnik lükkas tagasi.

Avalduses korrati ka üleskutset Ukraina vägedele alla anda. "Mõistes, et Ukraina üksuste komandörid ei pruugi Kiievi võimudelt selliseid korraldusi ega käske saada, kutsume neid üles otsustama ise ja relvad maha panema," seisis teates.

Mariupoli patrullpolitsei ülem Myhailo Vershynin nimetas Venemaa tingimusi "vastuvõetamatuks".

Venemaa esitas Ukraina vägedele Mariupolis uue ultimaatumi

Venemaa kaitseministeerium esitas ümberpiiratud sadamalinnas Mariupolis asuvas tehases viibivatele Ukraina sõduritele uue ultimaatumi, vahendab Reuters.

"Venemaa relvajõud teevad puhtalt humanitaarpõhimõtetele tuginedes taas ettepaneku, et natsionalistlike pataljonide võitlejad ja välismaised palgasõdurid lõpetaksid 20. aprillil alates kella 1400 Moskva aja järgi oma sõjalised operatsioonid ja paneksid relvad maha," teatas Venemaa kaitseministeerium.

Mitte ükski Ukraina sõdur ei võtnud teisipäeval sama pakkumist vastu, öeldakse ministeeriumi avalduses.

Maailmapanga ja IMFi juhid kohtuvad neljapäeval Ukraina peaministri ja rahandusministriga

Maailmapanga ja Rahvusvahelise Valuutafondi juhid kohtuvad neljapäeval Ukraina peaministri ja rahandusministriga, et arutada edasist abi.

IMFi juhi Kristalina Georgieva ütles, et rääkis nädalavahetusel president Volodõmõr Zelenskiga Ukraina "rekonstrueerimisest", aga ka majanduse toimimises hoidmisest, kuni sõda veel käib.

Ta ütles, et on "kohustus" toetada Ukrainat järgmise paari kuu jooksul ja selleks oleks vaja rohkem rahalist abi, kui on juba antud.

"Oleme eraldanud hädaabiraha 1,4 miljardit dollarit, kuid vaja oleks rohkem ja see oleks suurepärane investeering järgmise paari kuu jooksul, et hoida majandust toimimas ja vältida inflatsiooni tõusu," ütles ta.

Biden ei tea, kas ta läheb visiidile Ukrainasse

USA president Joe Biden ütles teisipäeval New Hampshire'i osariigis Portsmouthis ajakirjanikele, et pole kindel, kas ta reisib Ukrainasse.

"Vastus on, ma ei tea," ütles Biden, lisades hiljem: "Ma olen Ukrainas mitu korda käinud, kuid pole seal hiljuti käinud."

Varem on Valge Maja öelnud, et presidendil ei ole plaanis Ukrainasse reisida, kuid lisati, et kui see on plaanis, siis julgeolekukaalutlustel ei avaldataks praegu üksikasju.