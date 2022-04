Sõja 56. päev: 80 protsenti Luhanski oblastist Vene vägede kontrolli all

Ukraina relvajõudude peastaabi teatel on Ukraina väed seni seisnud Venemaa ulatusliku pealetungi vastu idas ja mõnel pool edukalt vasturünnakuid sooritanud. Üks viimaseid Ukraina tugipunkte Vene piiramisrõngas Mariupoli linnas Azovstali terastehas, kus väidetavalt viibib nii Ukraina sõjaväelasi kui ka tsiviilisikuid, on Vene pommirünnakute all. Luhanski oblastist 80 protsenti on Vene vägede kontrolli all.

Oluline 20. aprillil kell 22.10:

- Mariupoli evakatsioon ei õnnestunud;

- Ukraina ametniku sõnul on Ukraina hävituslennukite arv suurenenud;

- Luhanski sõjaväeadministratsiooni juhi sõnul on 80 protsenti oblastist Venemaa kontrolli all;

- Ukraina merejalaväebrigaadi majori sõnul on Mariupol pideva pommitamise all;

- Venemaa püüab rünnata Zaporižžja suunal;

- Venemaa toetatud võitlejad üritavad tungida Mariupoli tööstuskompleksi, kus on Ukraina sõdurid ja tsiviilisikuid;

- Suurbritannia kaitseministeerium: Ukraina väed on tõrjunud mitu Vene vägede pealetungi Donbassis;



- Bideni administratsioon kavatseb välja kuulutada järjekordse 800 miljoni dollari suuruse sõjalise abipaketi Ukrainale;



-Ukraina ja Venemaa väed peavad lahinguid Ida-Ukrainas 480 kilomeetri pikkusel rindel;

- Venemaa esitas Ukraina vägedele Mariupolis uue ultimaatumi, kuid see jäi tähtajaks vastuseta.

USA kehtestas Venemaale uued sanktsioonid

USA kehtestas kolmapäeval sanktsioonid kümnetele inimestele ja üksustele, sealhulgas Venemaa kommertspangale ja virtuaalvaluutat kaevandavale ettevõttele, vahendab The Guardian Reutersit.

USA rahandusministeerium teatas avalduses, et kehtestas sanktsioonid Venemaa kommertspangale Transkapitalbank, mille esindajad teenindavad väidetavalt mitmeid Aasia, sealhulgas Hiina ja Lähis-Ida panku, ning on pakkunud välja võimalusi rahvusvahelistest sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks.

Washington võttis sihikule ka üle 40 inimesest ja üksusest koosneva ülemaailmse võrgustiku, mida juhib Vene oligarh Konstantin Malofejev.

USA kehtestas sanktsioonid ka Venemaa virtuaalvaluuta kaevandamise tööstuses tegutsevatele ettevõtetele, mis on väidetavalt maailmas suuruselt kolmas. See oli suunatud Bitcoini kaevandaja BitRiveri valdusettevõttele ja selle kümnele Venemaal asuvale tütarettevõttele.

Asepeaminister: Maripupoli evakuatsioonikoridor ei toimunud

Ukraina asepeaminister Irina Vereštšuk ütles kolmapäeval, et evakuatsioonikoridor ümberpiiratud Mariupoli linnast ei toiminud plaanipäraselt, ta lubas, et jätkab neljapäeval jõupingutusi koridori avamiseks, vahendas CNN.

Vereštšuki sõnul ei suutnud Vene relvajõud tagada koridori juures relvarahu.

"Samuti ei suutnud okupandid oma organiseerimatuse ja hooletuse tõttu tagada inimeste õigeaegset transporti sinna, kus kümned meie bussid ja kiirabiautod ootasid," ütles ta.

Mõned inimesed õnnestus Mariupolist siiski evakueerida.

Ukraina presidendi nõunik: meie õhujõudude lennukipark on täienenud

Ukraina presidendi nõunik Oleksi Arestovitš teatas Ukrainasse on kohale jõudnud olulised Lääneriikide relvasaadetised, mis kohe ka rindele läkitatakse, vahendas "Aktuaalne kaamera".



"Me oleme saanud ka soomustehnikat. Te olete täna kindlasti kuulnud lennukite saabumisest, aga spekulatsioonide ära hoidmiseks on targem lause

sõnastada nii, et Ukraina Õhujõudude lennukipark on täienenud," ütles Arestovitš.

Luhanski esindaja: 80 protsenti oblastist on Venemaa kontrolli all

Luhanski oblasti sõjaväeadministratsiooni juhi Sergi Haidai sõnul on 80 protsenti oblasti territooriumist Venemaa kontrolli all. Ta ütles, et kui Ukraina vastu ei hakka, siis Venemaa kindlasti seal ei peatu ning liigub edasi.

Haidai kinnitas Venemaa kirjeldust, et sõjas on alanud teine faas, kuid ta hoiatas, et tegemist pole veel täieliku invasiooniga.

"Kindlasti nad (Vene väed) laotuvad palju laiali. Me oleme pannud paljudes linnades püsti oma kaitse. Nad püüavad meie sõdureid ümber piirata, seal toimub palju vastikuid asju, aga neil pole seni edu olnud. Meil läheb nende varustuse hävitamisega hästi," rääkis Haidai CNN-ile.

Tema sõnul pommitavad Vene väed kogu Luhanski oblastit. "Ühtki turvalist linna pole. Me saame aru, et Vene valitsus tahab edasi liikuda ja hävitab kõik oma teel. Seega me püüame evakueerida kõiki nii palju kui võimalik," rääkis ta.

Haidai paluski tsiviilelanikel Luhanski oblastist lahkuda. Tema sõnul elas enne sõda oblastis 350 000 inimest, nüüd umbes 70 000. Haidai rääkis, et kuigi inimesed evakueeruvad iga päev, pole teada, millal luuakse uued humanitaarkoridorid.

Haidai sõnul rikub Venemaa alati humanitaarkoridoride kokkuleppeid, jätkates pommitamist. Ta rääkis, et pommitamine on Luhanski oblastis käinud pausideta ning hävitatud on elektrivõrk ja veesüsteemid.

Haidai ütles, et erinevalt Mariupolist pääseb Luhanskisse vähemalt humanitaarabi ning sealt on võimalik inimesi evakueerida. "Aga pommitamine jätkub iga päev videvikuni ning selles mõttes on olukord Mariupoliga väga sarnane," sõnas ta.

Haidai kordas Ukraina pidevaid üleskutseid lääneriikidele, et nad annaksid sõjalist varustust, muu hulgas lennukeid, õhukaitsevarustust ning suurtükke.

Ukraina major: Mariupol on pideva pommitamise all

Ukraina 36. eraldiseisva merejalaväebrigaadi ülema major Sergi Volõna sõnul jätkab Venemaa Mariupoli pidevat pommitamist. Tema sõnul on Ukraina kaitsjad saanud tõsiseid kaotusi.

Volõna palus teisipäeval CNN-le antud intervjuus kolmandatelt riikidelt abi kõva pommitamise all olevas Azovstali tehases lõksus olevate sõjaväelaste ja tsiviilelanike evakueerimiseks.

Vene sõjavägi pakkus kolmapäevaks välja relvarahu, aga selle kestus on ebaselge.

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul on Mariupolis lõksus umbes 120 000 inimest.

"Meie andmetel hoiavad nad 120 000 inimest ümberpiiratud Mariupolis. Seal toimuvad kuriteod on palju hirmutavamad ja ulatuslikumad kui Borodjankas," ütles Zelenski, kohtudes Euroopa Ülemkogu presidendi Charles Micheliga Kiievis.

Ukraina sõjaväelased Mõkolajivi piirkonnas eesliinil. Autor/allikas: SCANPIX / ZUMA

Ukraina kindralstaap: Vene pealetung Izjumile ebaõnnestus

Facebooki postitatud operatiivülevaates teatas Ukraina kindralstaap, et samal ajal, kui Vene väed ründasid Ukraina vägesid ja kriitilist infrastruktuuri Harkivis, nurjus Venemaa pealetung Izjumist lõuna pool pärast suuri kaotusi.

Lisaks väidavad ukrainlased, et nende vägedel õnnestus pärast seal vastupealetungi alustamist tagasi vallutada Donetski oblastis asuv Marjinka linn.

Peastaabi teatel jätkab Venemaa vägede viimist Valgevenest Venemaale, et neid sealt ümber paigutada Ukrainasse. Venemaa lennukid jätkavad Ukraina sihtmärkide pommitamist Valgevenest.

Suurbritannia kaitseminister kirjutas Twitteris, et Venemaad pärsivad endiselt juba nähtud "keskkonna-, logistilised ja tehnilised väljakutsed" ning ukrainlaste "kõrgelt motiveeritud" vastupanu.

Venemaa kasutab ümberpiiratud sadamalinnas Mariupolis "valimatuid rünnakuid". Kaitseministeeriumi sõnul peegeldab see Moskva suutmatust saavutada oma eesmärke nii kiiresti, kui nad sooviksid.

Venemaa püüab rünnata Zaporižžja suunal

Venemaa väed on kolmapäeval üritanud edasi liikuda Zaporižžja suunal, teatas piirkonna kohalik omavalitsus. "Vene armee jätkab meie vägede suurtükkidest tulistamist ning teeb rünnakuid Pokrovske-Huliapole suunal," teatas Zaporižžja volikogu.

Zaporižžja on Mariupolist põhja pool ning on kujunenud sealt põgenevate inimeste esimeseks peatuspunktiks vabas Ukrainas.

USA: Venemaa pole uue rünnaku käigus territoriaalseid edusamme teinud

USA kaks kõrget ametnikku ütlesid kolmapäeval, et Venemaa pole Donbassis uue rünnaku käigus territoriaalseid edusamme saavutanud, vahendas CNN.

"Oleme täheldanud uusi rünnakuid Venemaa vägede poolt, nad proovivad testida Ukraina kaitsevõimet. Rindejoon on jäänud staatiliseks ja ükski suur territoorium pole omanikku veel vahetanud," ütles üks ametnik.

"Et aidata Ukrainal paremini lahingutes toime tulla, keskendub uus 800 miljoni dollari suurune pakett suurtükiväele, täpsemalt 155 mm haubitsatele ja laskemoonale," ütlesid USA kõrge ametnik ja plaaniga kursis olev kongressi allikas.

Zelenski: Ukraina oleks sõja lõpetanud, kui oleks paremad relvad

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles videopöördumises, kui Ukrainal oleks ligipääs parematele relvadele, "mis on võrreldav Venemaa relvadega, oleksime selle sõja juba lõpetanud".

Zelenski lisas, et "kõigis minu intervjuudes ja läbirääkimistel demokraatliku maailma juhtidega on ebaõiglane, et Ukraina on endiselt sunnitud küsima seda, mida tema partnerid on aastaid talletanud".

Ta ütles, et kui neil riikidel on relvi ja laskemoona, mida Ukraina vajab, "on nende moraalne kohus aidata kaitsta vabadust".

Zelenski lisas, et Vene vägede tulistamise intensiivsus Harkivis ja Dnipropetrovski oblastis on suurenenud, võttes sihikule isegi tsiviilstruktuurid.

Ukraina komandör taotleb rahvusvahelist evakueerimist Mariupoli tehasest

Ukraina 36. eraldiseisva merejalaväebrigaadi ülem major Sergi Volõna rääkis teisipäeva õhtul ümberpiiratud Mariupoli linnast CNN-iga ja palus abi sõjaväelaste ja tsiviilisikute evakueerimiseks, kes on Azovstali terasetehases lõksus.

"See võib olla minu viimane avaldus, sest meil on jäänud vaid paar päeva või isegi tundi. Pöördume maailma liidrite poole palvega viia meid kolmanda riigi territooriumile ja tagada meile turvalisus."

Ukraina ametnike sõnul on tohutu terasetehase keldrites varjul sajad tsiviilisikud.

Küsimusele, kuidas evakueerimist korraldada, vastas Volõna: "See peaks olema kokkulepete tasemel. Kui me räägime praktilisest poolest, siis võib see olla näiteks helikopteritega laev, mis võiks meid peale võtta. Või rahvusvaheline humanitaarmissioon, mis võib meieni jõuda".

"Oleme täielikult ümberpiiratud," ütles ta. "Seal on umbes 500 haavatud sõjaväelast, neile on väga raske arstiabi anda. Nad sõna otseses mõttes mädanevad. Venelased kasutavad meie vastu raskeid lennukipomme ja suurtükiväge".

Volõna keeldus kommenteerimast sõjaväelaste arvu Azovstalis.

Venemaa kaitseministeerium tegi teisipäeval avalduse, milles väitis, et Vene väed avasid Mariupolis ümberpiiratud Azovstali terasetehase ümber evakuatsioonikoridori, mille sündmuskohal viibinud Ukraina politseiametnik lükkas tagasi.

Venemaa esitas Ukraina vägedele Mariupolis uue ultimaatumi

Venemaa kaitseministeerium esitas ümberpiiratud sadamalinnas Mariupolis asuvas tehases viibivatele Ukraina sõduritele uue ultimaatumi, vahendab Reuters.

"Venemaa relvajõud teevad puhtalt humanitaarpõhimõtetele tuginedes taas ettepaneku, et natsionalistlike pataljonide võitlejad ja välismaised palgasõdurid lõpetaksid 20. aprillil alates kella 1400 Moskva aja järgi oma sõjalised operatsioonid ja paneksid relvad maha," teatas Venemaa kaitseministeerium.

Mitte ükski Ukraina sõdur ei võtnud teisipäeval sama pakkumist vastu, öeldakse ministeeriumi avalduses.

Mariupoli patrullpolitsei ülem Mõhhailo Veršinin nimetas Venemaa tingimusi "vastuvõetamatuks".

Tähtajaks jäi ultimaatum vastuseta.

Ukraina plaanib kolmapäeval Mariupolist evakueerida kuus tuhat inimest

"Ukraina loodab kolmapäeval saata ümberpiiratud linna 90 bussi, et evakueerida umbes kuus tuhat inimest," ütles Mariupoli linnapea Vadõm Boitšenko.

Boitšenko loodab, et Venemaa austab humanitaarkoridori loomise esialgset kokkulepet. Tema sõnul on linna jäänud veel umbes 100 000 tsiviilisikut, vahendas BBC.

Azovstali terasetehas Mariupolis Autor/allikas: SCANPIX/Reuters/ Alexander Ermochenko

Maailmapanga ja IMF-i juhid kohtuvad neljapäeval Ukraina peaministri ja rahandusministriga

Maailmapanga ja Rahvusvahelise Valuutafondi juhid kohtuvad neljapäeval Ukraina peaministri ja rahandusministriga, et arutada edasist abi.

IMF-i juhi Kristalina Georgieva ütles, et rääkis nädalavahetusel president Volodõmõr Zelenskiga Ukraina "rekonstrueerimisest", aga ka majanduse toimimises hoidmisest, kuni sõda veel käib.

Ta ütles, et on "kohustus" toetada Ukrainat järgmise paari kuu jooksul ja selleks oleks vaja rohkem rahalist abi, kui on juba antud.

"Oleme eraldanud hädaabiraha 1,4 miljardit dollarit, kuid vaja oleks rohkem ja see oleks suurepärane investeering järgmise paari kuu jooksul, et hoida majandust toimimas ja vältida inflatsiooni tõusu," ütles ta.

Ukraina hinnang Vene armee kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas kolmapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas:

- elavjõud umbes 20 900;

- tankid 815;

- jalaväe lahingumasinad 2087;

- lennukid 171;

- kopterid 150;

- õhutõrjesüsteemid 67;

- laevad / paadid 8

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.

Ukraina poliitik: Venemaale on küüditatud 500 000 ukrainlast

"Pool miljonit Ukraina kodanikku saadeti Ukrainast Venemaa Föderatsiooni territooriumile ilma nende nõusolekuta," ütles Ukraina rahvasaadik Mõkõta Poturajev.

Poturajevi sõnul pole võimalik nende inimestega kontakti saada, vahendas The Guardian.

Punase Risti ametnik Alexandra Boivin ütles, et tema organisatsioon suhtleb Venemaa võimudega, et pakkuda võimalust aidata neid inimesi.

"Me ei saa kinnitada, et need inimesed on sunniviisiliselt ümberasustatud, aga kindlasti on see murettekitav küsimus," ütles Boivin.

Biden ei tea, kas ta läheb visiidile Ukrainasse

USA president Joe Biden ütles teisipäeval New Hampshire'i osariigis Portsmouthis ajakirjanikele, et pole kindel, kas ta reisib Ukrainasse.

"Vastus on, ma ei tea," ütles Biden, lisades hiljem: "Ma olen Ukrainas mitu korda käinud, kuid pole seal hiljuti käinud."

Varem on Valge Maja öelnud, et presidendil ei ole plaanis Ukrainasse sõita, kuid lisati, et kui see on plaanis, siis julgeolekukaalutlustel ei avaldataks praegu üksikasju.