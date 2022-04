Ukraina parlamendi liikmed Eestis: Venemaa tegevus Ukrainas on genotsiid

Riigikogu arutab neljapäeval Venemaa tegevuse Ukrainas genotsiidiks kuulutamist. Eestisse visiidile tulnud Ukraina parlamendi saadiku Olena Šuliaki sõnul oleks tegu pretsedendi loomisega maailmas, vahendas "Aktuaalne kaamera".



Tallinna põgenikekeskuses toimunud kohtumisel palusid Ukraina saadikud, et sõjapõgenikega tegelevad psühholoogid ja meedikud annaksid saatkonnale teada, kui nende poole pöördub sõjakuritegude ohvreid. Saadikute sõnul on oluline ukrainlaste kallal toime pandud vägivald dokumenteerida ning edastada see info Ukraina õiguskaitseorganitele.



"Eesti oli esimene riik maailmas, kes tunnistas holodomori kuriteoks ja Eesti võib olla esimene riik, mis tunnistab Venemaa genotsiidi Ukraina rahva vastu,

nimetades seda õigete nimedega. Meie jaoks on see väga tähtis, sest see, mida Putin Ukrainas teeb see pole lihtsalt sõda, see on ukraina rahvuse hävitamine," ütles Šuliak.

"See sõda ei pruugi niisama lõppeda, see võib levida Euroopasse ja mõjutada kogu maailmakorda. Meie jaoks on oluline, et Eesti oleks see riik, mis näitab eeskuju kogu maailma ja Euroopa ühendusse, oma seisukohaga Ukraina rahva hävitamise kohta Venemaa Föderatsiooni poolt," lisas ta.