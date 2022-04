Meelis Oidsalu: genotsiid, peaprokurör ja poliitika

Neljapäeval esines Eesti riigi peaprokurör Andres Parmas ETV saates "Esimene stuudio". Saatejuhi Mirko Ojakivi küsimuse peale, kas Venemaa kuriteod on genotsiid, vastas peaprokurör, et Ukrainas ei ole toimunud genotsiidi. Parmas põhjendas:

"Genotsiidikuriteo määratlus rahvusvahelises õiguses täna on selline, et on tarvis n-ö eesmärki hävitada kas riikkondlik ehk kodakondsusel põhinev, etniline, rassiline või usuline inimgrupp kui selline täielikult füüsilises mõttes. Sinna alla ei käi näiteks niisugune poliitiline grupp nagu bandeeralased, natsid, nagu on defineerinud Venemaa täna enda eesmärke, et hävitada sellised grupid. Sinna alla ei käi nn kultuuriline genotsiid, mis seisneks eelkõige mingi grupi assimileerimises, identideedi hävitamises, aga mitte inimeste füüsilises hävitamises".

Kui üritada väidet jaatavalt sõnastada, siis väitis peaprokurör sisuliselt, et Venemaa puhul ei ole ilmnenud eesmärki hävitada riikkondlikult ehk kodakondsusel põhinevalt etniline, rassiline või usuline inimgrupp kui selline füüsilises mõttes.

Väga loodan, et peaprokurör ei pea Venemaa tegude genotsiidiks määratlemise eelduseks seda, et näeb Vladimir Putini poolt allkirjastatud käskkirja, milles on kasutatud genotsiidi ennetamise konventsiooni korrektseid sätteid moonutamata sõnastuses.

Samal ajal, kui riigikogu võttis vastu avalduse selle kohta, et nad peavad Venemaa tegusid genotsiidiks, tulid teated Mariupoli läheduses olevast massihauast, kuhu olevat maetud umbes 9000 kohalikku elanikku. Enne seda olid tulnud teated lisaks Butšale ka teiste massihukkamiste kohta Kiievi ümbruses.

Vene ametlikest meediakanalitest on kuude vältel, ka enne Putini "erioperatsiooni" algust, tulnud sõnumeid selle kohta, kuidas terve Ukraina omariiklus ja Ukraina rahvus on väljamõeldis, natsistlik konstruktsioon, eksitus.

Kas tõesti on vaja näpuga järge ajada Putini režiimi pressiteadetes ja korrata seal meelega väga kitsalt sõnastatud "bandeeralaste ja natside" määratlust, arvates, et Kremli pressiteated on kõige parem allikas Venemaa tegudele hinnangu andmiseks?

Ma ei tee katsetki endast pädevama inimesega hakata vaidlema rahvusvaheliste konventsioonide sõnastusnüansside teemadel, aga minu arvates pole küsimus hetkel üldse selles, kui täiuslikult Kremli pressiteated kattuvad genotsiidivastase konventsiooni lausestustega.

Nagu professor Lauri Mälksoo neljapäevases "Aktuaalses kaameras" ütles, on ÜRO rahvusvaheline kohus Haagis kõige õigem kogu, mis saab öelda, et Venemaa on Ukrainas toime pannud genotsiidi. See kohus pole vastavat seisukohta võtnud.

Sellega seoses on mul üks küsimus: kuidas saab peaprokurör olukorras, kus pole algatatud ühtki pädevat uurimist ega toimunud ühtki kohtumenetlust, kindlas kõneviisis väita, et Venemaa ei ole Ukrainas toime pannud genotsiidi?

"Peaprokuröri riigikogu poliitilisi avaldusi ümber lükkavad väited on praegusel hetkel samavõrd kohatud kui ebavajalikud."

Eesti üks olulisemaid tippametnikke kommenteeris saates ka riigikogu avaldust, et nende hinnangul paneb Venemaa Ukrainas toime genotsiidi. Riigikogu pole kohus, vaid poliitiline organ, seega tulebki seda võtta poliitilise hinnanguna Venemaa tehtavale. Riigi peaprokuröri riigikogu poliitilisi avaldusi ümber lükkavad väited on praegusel hetkel samavõrd kohatud kui ebavajalikud.

Peaprokurör pole riigikogu liige ega poliitik, tal ei sobi teha oma ametikohal poliitilisi avaldusi. ETV saates esindas ta aga riigiprokuratuuri, see ei olnud persoonilugu mõnes elustiiliajakirjas või nädalavahetuse päevalehes.

Mina ei oska riigi peaprokuröri kohatule väitele praeguses olukorras muud loogilist seletust leida, kui et avaliku esinemise käigus tuleb teinekord ette esinemiskrampe.

Kui Parmasel on avalikkusest rohkem infot ja ta oskab täpsustada, kes on teostanud vastavad uurimistoimingud ja milline pädev kogu on nende põhjal järeldanud, et Ukrainas pole toime pandud genotsiidi, siis näen tal hetkel kohustust seda infot avalikkusega jagada.

Kui aga peaprokurör oli oma väljenduses ebatäpne või hoogne, siis arvestades praeguste hetkede ajaloolist kaalu ja tehtud avalduse kasutusväärtust ka Venemaa tulevaste genotsiidiuurimist vältivate infooperatsioonide jaoks eeldan, et ta oma avaldust avalikult korrigeerib.