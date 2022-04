WSJ: Venemaa suurendab salaja naftaeksporti lääneriikidesse

Ajaleht The Wall Street Journal kirjeldab, kuidas Venemaa sadamatest veetakse välja üha enam naftat, mille täpne sihtkoht pole teada. Moskva suurendab nii salaja oma naftaeksporti lääneriikidesse.

Veebilehe TankerTrackers andmetel tõusis aprillis Venemaa naftaeksport Euroopa Liidu (EL) riikidesse keskmiselt 1,6 miljoni barrelini päevas. Märtsis oli see keskmiselt 1,3 miljonit barrelit päevas. Ka uuringufirma Kpleri andmete kohaselt on Venemaa naftaeksport EL-i aprillis suurenenud.

Naftaga kauplejad muretsevad oma maine pärast, kuna Venemaa armee paneb Ukrainas toime sõjakuritegusid. Lääneriigid siiski vajavad hädasti Venemaa toornaftat. Seetõttu proovivad naftakauplejad osta Venemaa naftat nüüd varjatumalt.

"Venemaa nafta viiakse nüüd merel suurtele laevadele. Seejärel on Venemaa nafta koos juba teise lastiga ja see hägustab selle päritolu. Sarnast taktikat kasutavad ka Iraan ja Venezuela," ütlesid asjaga kursis inimesed ajalehele The Wall Street Journal.

Kauplejate sõnul on Venemaa toornafta hind nüüd umbes 20-30 dollarit odavam kui Brenti hind. Enne sõjategevuse puhkemist oli Venemaa nafta ainult mõne dollari võrra odavam.

"Isegi kui näeme EL-i embargot Venemaa nafta suhtes, kas neil on meeles sanktsioneerida ka tankerid? On võimalik, et sellist täpse sihtkohata transpordi skeemi jätkatakse," ütles Massachusettsi Tehnoloogiainstituudi majandusprofessor Simon Johnson.