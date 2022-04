ERR Pariisis: Macroni võidu nurjaks vaid poliitiline maavärin

Prantsusmaa valib täna järgmiseks viieks aastaks enda presidendiks Emmanuel Macroni või Marine Le Peni. ERR-i korrespondent Joosep Värk kirjutas Pariisist, et Macroni võidu nurjaks vaid tõsisem poliitiline maavärin.

Üle 30 miljoni prantslase lähevad täna liikvele, et anda oma hääl presidendivalimistel.

Valikus on variandid Emmanuel Macron, Marine Le Pen või jätta valimissedel tühjaks. Kuivõrd poliitikas pettunuid näikse palju olevat, siis usuvad kohalikud ajakirjanikud, et valimisaktiivsus on madal ning tühjade sedelite hulk suur.

Ent sellegipoolest valitakse president täna igal juhul ära. Viimaste nädalate arvamusküsitlused annavad turvalise edu Emmanuel Macronile. Tema võidu nurjamiseks peaks juhtuma poliitiline maavärin, mis paneks ka Brexiti ja Donald Trumpi valimise kahvatuma. Seda mitmel põhjusel.

Esiteks on Prantsusmaa valimiste eelsed arvamusküsitlused olnud ajalooliselt väga täpsed. Teiseks on tegemist n-ö tõelise otsevalimisega, kus vastupidiselt USA-le ei tule arvestada erinevate osariikide tulemusi ja valijameeste hulka. Ehk enim hääli saanu võidab. Ning kolmandaks kui Brexiti hääletuse eel jäädi veaprotsendi sisse, siis Macroni ja Le Peni vahe on täna kolmekordne uuringu veaprotsent või enamgi veel.

Lõplik sõna on siiski loomulikult Prantsuse rahval ning mitte arvamusuuringutel.

Valimisjaoskonnad on avatud kohaliku aja järgi kella kaheksast hommikul kuni kella seitsmeni õhtul. Vaid suuremates linnades saab erandina valikut teha ka kella kaheksani.

Ning minut pärast jaoskondade sulgemist ehk Eesti aja järgi kell 21.01 peaks pilt juba üsna selge olema. Prantsusmaal ei avaldata lävepakuküsitlusi, vaid kohe esialgsed valimistulemused, mis on väga laiapõhjalised ja esinduslikud. Hääled loetakse küll loomulikult viimseni üle, kuid tavapäraselt ei erine lõpptulemus esialgsest kuigi palju.