Schröder toetab endiselt Putinit

Ajalehele New York Times antud intervjuus avaldas Schröder veendumust, et Putin ei saa sõjakuritegudes süüdi olla, sest käsku ei andnud tema, vaid see tuli madalamalt tasemelt.

Schröderi sõnul ei saa sellist riiki nagu Venemaa pikemaks ajaks ei poliitiliselt ega majanduslikult isoleerida.

Tema ise ei kavatse teenistusest Venemaa naftaettevõtetes loobuda. Ta ütles, et kaalub lahkumist vaid juhul, kui Venemaa peatab gaasitarned Saksamaale või Euroopa Liidule, aga seda tõenäoliselt ei juhtu.

Gerhard Schröder on Saksamaa praeguse kantsleri Olaf Scholzi parteikaaslane.