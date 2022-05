Linlased tellivad toitu üha sagedamini hilisõhtuti ja öösel

Wolt Baltikumi juht Liis Ristal rääkis ERR-ile, et Tallinnas ja Tartus kasutab nende platvormi kokku tuhatkond restorani ja neist umbes kolmandik on nädalavahetustel ka hilistel õhtutundidel avatud.

Tarbijakäitumine näitab tema sõnul selgelt, et hilistel tundidel on toidu järele nõudlust ja seetõttu muutis ettevõte hiljuti Tallinnas ja Tartus toidu kohaletoomise kellaaega, mis nihkus reedel ja laupäeval kella kolmeni öösel. Teistel päevadel toob ettevõte toitu kohale kuni kella üheni öösel.

"Kui võrrelda tellimuste arvu päevaste tellimustega või õhtuse nii-öelda tipptunniga, siis see nõudlus on oluliselt madalam, aga tellimuste arv on arvestatav - Tallinna ja Tartu inimesed on hilisõhtusest söögist huvitatud," sõnas Ristal

Ta lisas, et senise kogemuse põhjal on trend kasvav, ehkki pikemaajalise turudünaamika analüüsimiseks läheb natuke aega, sest muudatus viidi sisse alles hiljuti.

"Oleme ka restoranidel soovitanud katsetada pikemaid avamisaegu ja alles hiljuti kinnitas üks restoranipartner, et tõepoolest, nädalavahetusel alates kella 23 on väga palju tellimusi," lausus Wolti juht.

Bolt Foodi Eesti juht Jaagup Jalakas märkis, et öösiti tellitakse märksa vähem, kuna paljud toidukohad on siis kinni, kuid kuna nende platvormil olevate restoranide arv pidevalt kasvab, kasvab ka öösiti toitu pakkuvate toidukohtade arv. Öösiti on tema sõnul valikus eelkõige kiirtoidukohad, kuid nädalavahetuse öödel ka muud restoranid.

Et öiste tellijate huviks on eelkõige kiirtoit, kinnitas ka Wolti Baltikumi juht, kelle sõnul tellivad inimesed öösiti pitsat, burgerit, kebabi.

"Tellitakse ka pubidest, Aasia restoranidest ja suširestoranidest. Ka Wolt Market on hilistundidel väga populaarne," lisas Ristal.

Koroonaaeg muutis tarbimisharjumusi

Toitlustust pakkuvate tanklakettide esindajad ütlesid, et koroonakriis muutis inimeste tarbimisharjumusi, ööelupiirangud vähendasid öiste klientide liikumist ja tarbimist igal pool.

Circle K Eesti kaubandusdirektori Diana Veigeli sõnul ei ole sellele vaatamata näha müüginumbrites märkimisväärset erinevust võrreldes koroonaeelse ajaga. Circle K teeb koostööd Bolt Foodiga ning rakenduse kaudu tehtud tellimustest on Veigeli sõnul näha, et toitu on hakatud rohkem tellima just hilisõhtul.

"Sageli tellitakse Circle K teenindusjaamadest toitu ka keskööl ja pärast seda, mis näitab, et nõudlus toidu tellimiseks on ka öisel ajal olemas," lisas ta.

Olerexi tegevjuht Piret Miller märkis, et osa konkureerivaid toidukohti on tegevuse lõpetanud, kriis on inimeste tarbimisharjumusi muutnud, kuid tanklad on pakkumist mitmekesistanud.

"Toitlustusettevõtete sulgemine viis piirangute alguses ka meie mahud alla, seejärel hakkasid need üsna kiiresti taastuma ning on tänaseks igapäevaselt kasvus," lausus Miller.

Mõlemad tanklaketid pakuvad võimalust toitu teenindusjaama ette tellida ja ise järele tulla. Circle K äpi kaudu ettetellimiste arv on Veigeli sõnul aktiivselt kasvamas. Öösel ostetakse kõige enam wrapper'eid, burgereid, kohvi ja teisi sooje jooke, kuid ka energiajooke.

Tallinna vanalinnas aastakümneid tegutsenud Hella Hundi köök on avatud kella 12-ni ning ettevõtte üks omanikke Harri Beekmann ütles, et ehkki hilisel tunnil süüa tellijaid leidub, kaldub müük sel ajal siiski pigem alkoholi kasuks.

Vanalinna söögikohti on valusaimalt löönud turistide puudus, nüüdseks on turistide arv Beekmanni sõnul taas suurenenud, kuid koroonaeelse, 2019. aasta tasemele pole käive tõusnud, vaid jääb sellest paarkümmend protsenti allapoole.