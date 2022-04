Teadlane: Euroopa hakkab oma maavarade ressurssi üle lugema

"Maavarad on majanduse alus ja Venemaa kallaletung Ukrainale jõuab nende maavarade kaudu meie kõikide rahakottidesse. Läbi toidu, aga ka läbi tehnoloogiate," rääkis TTÜ geoloogia instituudi maavarade ja rakendusgeoloogia osakonna juhataja Rutt Hints Terevisioonis.

Tema sõnul võib suurt mõju avaldada neooni nappus. "Maailmamajandust või -turgu mõjutab otseselt, näiteks tehnoloogiavaldkonnas, selline maavara nagu neoon. Ukraina väärindas neooni, mis tuli Vene terasetööstusest," ütles Hints.

Neooni kasutatakse pooljuhtide tootmises, kus see on hädavajalik, tõdes Hints. "Kui juba eelmisel aastal rääkisime mikrokiipide puudusest, siis see defitsiit võib veel enam jõuda tehnoloogiasektorisse," ütles Hints. Sealjuures asus üks neooni väärindav tehas Mariupolis. Nüüd on seal tegevus peatunud, aga sealt tuli pool maailma neoonist.

Vene toorainest puudust veel täiel määral pole. "Tänases olukorras pole Vene kaevandussektor sanktsioneeritud. Selles osas on oldud ettevaatlikud. Sanktsioonid Vene maavaradele ei kehti, küll aga näeme, et Vene kaevandussektori logistiline võimekus on kannatanud. Samuti on Euroopa poolt raske selgitada, miks peaksime jätkama kaubavahetust senisel kujul," rääkis Hints.

Tehnoloogiasektori toormest rääkides on täna maailmas kriitiline nii pallaadiumi- kui ka niklivajadus. "Norilski pallaadiumi- ja niklimaardlate toormed hakkavad väga mõjutama tehnoloogiasektorit. Need on olulised toormed just autotööstusele ja need mõjud jõuavad ka Euroopa autotööstusesse. Pallaadiumit on vaja sisepõlemismootoriga autode tootmiseks ja nikkel on vajalik elektriautode tootmisel," selgitas Hints.

Maavarade puudus võib tema sõnul rohepööret nii pidurdada kui ka hoogustada. "Riigid tajuvad, et energeetilisest sõltuvusest vabanemine on neile kriitiline. Strateegiline komponent rohepöörde elluviimisel võib muutuda nii oluliseks, et riigid hakkavad selles suunas palju rohkem panustama," rääkis Hints.

Euroopa hakkab oma sisemaist ressurssi üle lugema ja vaatama, kus on meie partnerid, et need oleksid usaldusväärsed ja eetiliselt vastuvõetavad.

"Niklivarud on olemas Soomes ja kahtlemata läheb demokraatiatest tulev loodusressurss väga hinda," lisas Hints.

Maailmaturgu mõjutab ka takerdunud kaubavahetus Venemaa liitlase Valgevenega. "Valgevene mõjutab meie turgu väga palju, eriti läbi kaaliumväetiste. Nende hinnatõusuks ennustab maailmapank 70 protsenti ja see mõjutab toiduhinda," ütles Hints.

Iga toorme puhul peab Euroopa leidma alternatiivne, ja neid otsitakse. "Eestis on arutletud, kas võiksime oma liivakiivist eraldada kaaliumi. Kõikide Euroopa riikide maavarad tulevad järjest rohke mängu," sõnas Hints.