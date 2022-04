Eesti Gaas gaasi eest rublades ei maksa

Tavapäraselt Baltikumi gaasiturul ostetakse suuremad kogused odavama hinnaga gaasi Venemaalt suvel, ostetud kogused paigutatakse Incukalnsi gaasihoidlasse Lätis ja kasutatakse talvel, kui gaasi hinnad on kõrgemad.

Tavapäraselt tasuks Eesti Gaas mai gaasitarnete eest aprilli lõpus, kuid seekord nõuab Venemaa tasumist rublades ja makset ei tehta.

"Euroopa Komisjon on andnud välja oma esialgse seisukoha, kus ta ütleb, et rublades maksmine on probleem, mille tõttu Euroopa riigid ja Euroopa ettevõtted ei ole neid rublamakseid aktsepteerinud ja seetõttu ei ole ka meie saanud seda aktsepteerida," ütles Eesti Gaasi juht Margus Kaasik.

Gaasitarned katkesid Venemaalt tegelikult aprillis. Kui märtsis segadus turgudel tõi kaasa olukorra, kus gaasifirmad tavatult mahuteid täitsid, siis aprilliks muutus olukord selliseks, et Venemaalt ei olnud majanduslikel põhjustel mõtet gaasi osta, rääkis Kaasik.

Lühikeses perspektiivis ei tähenda muutus Eesti gaasitarbijale eriti midagi. Gaasitarned tagatakse Eesti Gaasi varudest ja samuti ostab ettevõte juurde Klaipeda kaudu veeldatud maagaasi. Tegelikult ostis ettevõte Klaipeda kaudu tulnud LNG-d juba varem ja Kaasiku sõnul sealsed kauplejad on huvitatud gaasi müügist.

Eesti Gaas ütleb, et lähikuudel tavakliendi jaoks ka hind ei muutu. "See sama aprilli hind pikeneb nii maisse kui juunisse. Kodutarbija ei pea hetkel väga muretsema nende kuude pärast," märkis Kaasik.

"Me tegeleme sellega, et endale gaasi leida, et alternatiive leida. Ja samamoodi suvekuudesse me otsime gaasi juurde. Meil on seda arvestatavas koguses, aga kindlasti on meil seda juurde vaja," ütles Kaasik.

"Proovime leida lahendust. Lõpuks me täna ka seda ei tea, mis nendest rubladest ja Vene tarnetest ikkagi saab. Kui me selle teema Euroopa Liidu tasemele viime, siis seal probleem iseenesest on veel teravam, kui meil kohalikult turul on," rääkis Kaasik.

Kaasiku sõnul võib muresid tekkida sügiseks, sest Klaipeda terminalist ei piisa Incukalnsi talvevarude täitmiseks.

"Parimal juhul see laovaru, mis seal täna on, säilib talveks. Aga see on alla poole mahutist ja juurde seda naljalt ikkagi ei teki. Tänane tarnete olukord reaalsuses on selline, et ilma Vene gaasita ei ole võimalik sinna rohkem gaasi panna, kui seal täna on. Olulises koguses vähemalt mitte," ütles Kaasik.

Viisina piirkonnas gaasi varustuskindlus tagada näeb Kaasik vaid teise LNG terminali rajamist. "Ilma selleta on keeruline hakkama saada," rääkis Kaasik.

Venemaa peatas kolmapäeval gaasitarned Poolasse ja Bulgaariasse, kui riigid ei nõustunud Venemaale gaasi eest rublasid maksma. Poola on teatanud, et asendab Vene gaasi osaliselt LNG-ga. Maist avatakse Poola-Leedu gaasitoru, mis võimaldab Poolal hakata ka Klaipedast LNG-d ostma. Klaipeda veeldatud maagaasi ujuvterminal FSRU Independence võimalikud läbilaskemahud on täielikult ära tellitud.