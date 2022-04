Politsei laiendas vaenu õhutavate koosolekute keeldu üle Eesti

Lõuna prefektuuri politseikolonelleitnant Andrus Reimaa sõnul on viimastel päevadel jõudnud politseini üle Eesti avaliku ürituse taotlusi, mille puhul on oht, et seal võidakse õhutada vaenu ja kasutada agressori sümboolikat.

"Provokatsioonide vältimiseks ning kõikide elanike turvalisuse tagamiseks need taotlused politsei kooskõlastust ei saa ning üle kogu Eesti on keelatud vaenuliku sümboolikaga koosolekud," ütles Reimaa.

Reimaa märkis, et II maailmasõjas langenute mälestamine ei ole Eestis keelatud, kuid seda ei tohi kasutada vägivalla ja vaenu õhutamiseks inimeste vahel.

"Nii võib hukkunuid mälestada väärikalt ka tänavu 9. mail viies kalmistule lille ja asetades küünla, mitte lehvitades lintide ja lippudega, mida agressor kasutab Ukrainas toimuva sõja õigustamiseks," sõnas politseijuht.

Keeld kehtib esialgu 10. maini, kuid vajadusel seda pikendatakse, sest vaenuliku sümboolika eksponeerimine ei ole Eesti avalikus ruumis aktsepteeritav ka muul ajal. Keelatud on näiteks Nõukogude Liidu ja Vene Föderatsiooni lipud, Georgi lindid ja NSVL vormirõivad.