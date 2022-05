Politsei piirab 9. mail Filtri teel liiklemist

Ida-Harju politseijaoskonna juht Roger Kumm rääkis Tallinna linnavalitsuse pressikonverentsil, et 9. maiga seoses on politsei väljas suuremate jõududega ning kuna sel päeval on Filtri teel kalmistu kandis rohkem inimesi liikumas, on see igal aastal toonud kaasa teatud ohud.

"Seetõttu oleme piiranud liiklemist Filtri teel lõigul bussijaamast Veskiposti tänavani," lausus Kumm.

Teelõik jääb liiklusele suletuks 8. ja 9. mail kella 9–23.

Piirangu põhjenduseks ütles ta, et varasematel aastatel on kalmistu külastajad parkinud autod teisele poole Filtri teed haljasalale ja kõndinud üle Filtri tee, mis on mõlemas suunas kolmerajaline. Sellega pannakse ohtu nii end kui ka kaasliiklejaid.

Keelualas on lubatud liigelda kohalikel elanikel ja ühissõidukitel.

Turvaettevõte, kes juba praegu piirkonda valvab, on 9. mail väljas suuremas koosseisus.

Eestis on 9.–10. mail keelatud kõik avalikud kogunemised, mis võivad õhutada vaenu ja kus kasutatakse agressori sümboleid. Kummi sõnul jälgib politsei kogu linnapildis sellise sümboolika kasutamist ja sekkub võimalikult kiiresti.