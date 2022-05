Politsei soovitab 9. mail Georgi lintidega punaseid nelke mitte müüa

Punaseid nelke müüvad praegu vaid üksikud lillemüüjad ja need pole ostjate seas populaarsed. Nelkide ostjad on müüjatele tuttavad ja neid ostetakse tavaliselt 9. mail.

"Punaseid nelke ostetakse kas surnuaeda, kui on mingid tähtpäevad, ja siis 9. mail muidugi. Aga nelki üldiselt ostetakse muidu vähe, sest ta ei ole moodne lill," ütles lillemüüja Anne.

Ennetamaks seda, et inimesed läheks keelatud vaenulike sümbolitega pronkssõduri juurde, käiakse lillemüüjatega vestlemas.

"Käime vestlemas lillekaupluste teenindajatega, ennetamaks seda, et 9. mail inimesed läheks kalmistule keelatud sümboolikaga, mis on seotud lillekimpude külge. /.../ Oleme näinud varasematel aastatel, et kalmistule minejate lillekimpude ümber on näiteks Georgi lindid, aga oleme kursis ka näiteks sellega, et võidakse toota õhupalle," rääkis Ida-Harju politseijaoskonna piirkonnavanem Teili Piiskoppel.

Punaste nelkide müüki politsei soovitused ei puuduta.

"Ei, absoluutselt mitte. Mälestada on ikka võimalik ja lillesorte või milliste kimpudega sinna minna võib, seda keegi ei reguleeri," kinnitas Piiskoppel.

Anonüümsust paludes rääkisid mitmed lillemüüjad, et kui varem telliti nelke müügipunktidesse kastidega, siis sel aastal otsustasid mitmed maaletoojad kohe Venemaa sõjategevuse alguses ukrainlaste toetuseks punaseid nelke 9. mai ajaks mitte hankida. See on jõudnud ka sõjaveteranide kõrvu, kes käivad juba uurimas, kas nelke müügile tuleb.

"No ei usu, et puudust tuleb, sest iga nurga peal on ju tavaliselt autod ja bussid väljas, nii et arvan, et puudust küll ei tule," ütles lillemüüja Anne.

9. mai tähistajate seas on ka selliseid lilleostjaid, kes oma nelke põhimõtteliselt eestlastest müüjatelt ei osta, rääkis üks anonüümseks jääda soovinud müüja.

Kui kalmistule minejatel on lisaks lilledele siiski kaasas vaenulikke sümboleid, palub politsei neil need eemaldada. Kui vaja, alustatakse menetlusega, ütles Piiskoppel. Ta lisas, et ka auvahtkond on pronkssõduri juures keelatud, sest avalikud koosolekud ja kogunemine on keelatud.