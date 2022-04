Vene tarnete lõpetamine soola ja soodat lettidelt ei viinud

Kuna tarneahelad agressorriikide Venemaa ja Valgevenega katkestati, tuli kaubakettidel nendest riikidest pärit tooted asendada. Praeguseks on uued kaubad leitud, kuid need on tihti kallimad kui klient seni on harjunud, tõdevad Eesti jaemüügikettide esindajad.

"Viimase poolteise kuu sündmused on paljud Euroopa tootjad ja jaeketid raskesse olukorda pannud, kuna turul on näha mitmete toiduainete, sealhulgas toorainete hinnatõusu, sest tarneallikas on tulnud välja vahetada," sõnas Maxima Eesti esindaja Tiia Schapel.

See on muutnud kallimaks ka Maxima sortimendis olnud tooteid, kus kaubakett on pidanud Vene ja Valgevene toodetele, mingitel juhtudel ka Ukraina toodetele, asenduse leidma. "Mõnedes toiduainete kategooriates – nagu toiduõli, sool, kiirsupid, tangud – oleme senised tarneallikad välja vahetanud. Uutelt tarnijatelt tulev toodang on aga vanadest tarneallikatest oluliselt kallim, mis tähendab, et nende toiduainete hinnad poes muutuvad lähiajal," hoiatas Schapel.

Kaup võib minna küll kallimaks, kuid letid tühjaks ei jää. "Sool, tatar, teised kuivained ning tee pole kogu viimase pooleteise kuu jooksul Maxima lettidelt kadunud ega kao ka edaspidi," rääkis Schapel.

Alternatiivsed tarneallikad on Maxima leidnud Euroopa Liidu piirides. "Eemaldasime näiteks kolme liiki odavamat Valgevene päritolu soola, kuid meil on jätkuvalt müügil 18 eri päritolu soola. Nende päritolumaaks on Belgia, Pakistan, Leedu, Sloveenia, Boliivia, Ukraina ja Hispaania," rääkis Schapel.

Maxima sortimendis oli Vene ja Valgevene toodete osakaal võrdlemisi väike: müüginumbritest on nad seni moodustanud alla kahe protsendi. "See on väiksem näiteks Ukraina toodete panusest meie käibesse. Me oleme alati Ukraina tootjaid toetanud ja püüdnud oma sortimenti tuua nii palju sealseid tooteid kui võimalik," sõnas Schapel.

Kaupa varuda pole vaja

Maxima rõhutab, et neil on jaeketina piisavalt kaubavarusid, mistõttu ei ole ka tarbijatel vaja suures koguses mingeid toiduaineid varuma hakata. "Tarneraskusi meil ei ole," kinnitas Schapel. Need on tekkinud arusaadavatel põhjustel vaid osade Ukraina kaupade osas, mida kaubakett ostab otse tootjalt.

Prisma toidukauba sortimendi- ja hankedirektori Kaimo Niitaru sõnul leidis Prismas juba mõnda aega tagasi asenduse üle 90 protsendi Venemaa päritolu toodetest ning nüüdseks on asenduse leidnud kõik tootegrupid.

"Asendust vajasid Prismas peamiselt kuivained – sooda, tavaline söögisool, osad teraviljatooted ja teesordid, mitmed küpsised," täpsustas ta. Kuna Prismal on kasutada ka emafirma S-Grupi tarnijate võrk, sai kaubakett asendusi otsida laialdaselt. Mitmel puhul on asendustoode pärit näiteks Poolast, aga esindatud on ka kohalikke ning Läti ja Leedu tootjaid.

Hinnad tõusevad veelgi

"Toidukauba hinnatõus on tõesti kauplustesse jõudnud ning kuna ebakindlus maailma majanduses püsib, siis on tootjatelt jätkuvalt kuulda teateid sisendhindade tõusu kohta. Paljudes tootekategooriates pole hinnatõus kahjuks mitte paar-kolm protsenti, vaid ulatub kümne protsendi juurde," nentis Niitaru.

See ei puuduta veel siiski kõiki tooteid, kinnitas Niitaru. "Prisma sortimendis on kas veel mitte kallinenud või siis vähem kallinenud omakaubamärgi tooted, kuivõrd nende puhul on hankelepingud olnud pikaajalised ja suuremahulised," ütles ta.

Ka Rimis on olnud Venemaa ja Valgevene toodete asendamisega teatud väljakutseid, aga praeguseks on enamus murekohti ostujuht Talis Raagi sõnul lahendatud. "Peamiselt tekkisid küsimused, kas tarnijad suudavad meile soovitud koguseid tagada. Eelkõige tekkis see küsimus soola ja sooda osas, mida varem ostsime sisse peamiselt Venemaalt või Valgevenest," ütles Raak.

Hinnatõusu peab ta probleemiks peamiselt teraviljatoodetes. "Näitena saab siin välja tuua nisu, mis samuti liikus meieni peamiselt Venemaalt või Ukrainast ja kuhu nüüd tuleb asendusi otsida teistest riikidest. Oma osa hinnatõusus mängib ka energia kasvav hind ja kallim logistika," selgitas Raak.

Sarnaselt teistele jaekettidele Rimil sellist hirmu hetkel ei ole, et mõni toode või tootegrupp võiks üldse letilt kaduda. Küll aga võib tekkida ajutisi tarneauke mõne kindla tootega. Samuti tahab Raak panna kõigile klientidele südamele, et tarneraskuseid võivad tekitada ka nende endi paanilised varumised.