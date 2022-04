Kaimo Kuusk: USA on tõusmas Ukraina toetamisel liidriks

Eesti suursaadik Ukrainas Kaimo Kuusk ütles, et USA on tõusmas Ukraina toetamisel liidriks ning seda näitab ka üha suurenevate abipakettide koostamine.

USA president Joe Biden palus neljapäeval kongressil heaks kiita 33 miljardi dollari suurune abipakett Ukrainale, mille hulgas on 20 miljardit sõjaliseks abiks, 8,5 miljardit majandusabi Kiievile ja kolm miljardit humanitaarabiks.

"See on see koht, kus nüüd me näeme Ameerika Ühendriike tõusmas liidriks. Kui olime oma meeskonnaga Poolas Ukraina piiri ääres Rzeszówi linnas, siis taustal on ameeriklased kogu aeg toimetanud, logistikakeskus seal toimis tänu ameeriklastele. Keset Euroopat tänu ameeriklastele. Terve brigaadi jagu ameeriklasi, kahe tärni kindral juhatas neid seal ja see asi toimis seal. Aga liidrirollist on ilmselt seni puudu olnud. Nüüd näeme seda tekkimas," kommenteeris Kuusk "Esimeses stuudios".

Suursaadik rõhutas, et relvaabi Ukrainale on kriitilise tähtsusega. Ta lisas, et relvad ja väljaõpe jõuavad ukrainlasteni kohale ka.

"Relvi on ukrainlastele hädasti vaja, et aidata inimesi, kes hetkel piirkondades, mis on venelaste poolt okupeeritud," sõnas ta.

"(Relvad) jõuavad kohale küll. Ameeriklased on tempot tõstnud, et asju kohale tuua ja välja õpetada. Väljaõpetamine käib erinevates riikides, pisut ka Ukraina territooriumil, aga ikkagi väga vähe, pigem ukrainlased lähevad välja saama seda väljaõpet," lisas Kuusk.

Tema sõnul tõstab Ukraina võitlejate motivatsiooni see, kui nad saavad ka kaasaegse tehnikat, mitte vaid niisugust, mida nad varasemast kasutada oskavad.

Venemaa hiljutiste sagenenud ähvarduste kohta ütles Kuusk, et Venemaa liidrid on hädas ja mures, kuna lääne relvaabi suureneb. "Kui sul on -1000 tanki, siis sul ongi ähvardused järel," sõnas Kuusk ja lisas, et Venemaa taktika ongi kogu aeg olnud vastaspoole hirmutamine.

Inimeste evakueerimine Azovstalist on ÜRO tõetund

ÜRO peasekretär Antonio Guterres ütles neljapäeval, et käimas on töö lähiajal sadade Ukraina sõjaväelaste ja tsiviilisikute äratoomiseks Azovstali tehase territooriumilt ning selle all asuvatest maa-alustest punkritest.

Kuuse sõnul saab sellest ÜRO väike tõetund. "Minu jaoks on see ÜRO tõehetk. Suurt sõda ära hoida see organisatsioon ei suutnud. Suurt sõda lõpetada see organisatsioon ei ole suutnud. Kas homme suudetakse üks roheline koridor tekitada? Üks roheline koridorgi tekitada? Midagi peab seal ju muutuma," rääkis ta.

"Et Venemaa niisama laseks sealt kellegi ära. No ei lase. Nad väänavad ja tõlgendavad rahvusvahelist sõjaõigust nii nagu neile sobib ja siis valetavad tuima näoga, kuidas nad seal natse taga ajavad," lisas suursaadik.

Satelliidipildid näitavad, et Mariupoli lähedal on hulk massihaudu. Kuusk usub, et selgus nende kohta saabub. Samas kardab ta, et see on midagi veel hullemat kui Butšas oli.

"Ma pelgan, et mis seal toimunud on, on Butša kuubis või veel suuremas astmes. Jube."

Kuusk: Hersoni võimaliku nn rahvavabariigi ajalugu jääb lühikeseks

Venemaa teatas sel nädalal, et riigi väed on võtnud kogu Hersoni enda kätte. Moskva on nimetanud seal ametisse okupatsioonivägede toetatud linnapea ning kavatseb korraldada referendumi linna ühendamiseks Venemaaga.

Kuusk rääkis saates, et nn rahvavabraiik võib tõesti sündida. "Aga selle rahvavabariigi ajalugu jääb lühikeseks ja kuulsusetuks," lisas ta.

Zaporižžja oblast on suures osas Vene vägede kontrolli all, Zaporižžja linn Ukraina käes. Kuusk ütles, et Vene väed võivad mingi nurgakese oblastist isehakanud rahvavabariigiks kuulutada, aga 800 000 elanikuga linna nad ära võtta ei suuda.

Kriitilisim on tema sõnul Ida-Ukrainas praegu Harkivi oblastis Izjumi juures.

Lvivis on Kuuse sõnul olukord normaalsuse lähedal. Aga seda, et päris tavaline elu pole, näitavad näiteks linnas olevad kontrollpostid või vineeriplaadid kirikute akende ees.

Kiievis liigub elu iga päevaga normaalsuse suunas, kuid 23. veebruari eluollu ei vaimselt ega füüsiliselt Kuuse hinnangul ilmselt tagasi ei jõutagi.