Vene nafta impordikeeld võib bensiini hinda kergitada

Saksa meedia pühapäevase info kohasel võib ka Saksamaa toetada Venemaa sanktsioonide kuuendas paketis naftaembargot. Otsus võimaliku impordikeelu osas peaks tulema lähipäevil.

"Euroopa Liit räägib järjest jõulisemalt Venemaa nafta piiramisest. Esmajärjekorras puudutab see Euroopa rafineerimistehaseid, kus toodetakse toornaftast mootorikütuseid ning keemiatööstuse toorainet. Venemaa nafta asendamine teiste piirkondade toornaftaga tähendab uute lepingute sõlmimist ning pikemaid logistikaahelaid ja seetõttu kulukamaid transpordikoridore," kommenteeris võimalikku embargot kütusemüüja AS Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna.

Tema sõnul on Leedu ja Soome rafineerimistehased järjepidevalt teatanud Venemaa nafta osakaalu vähendamisest oma tootmises. "See tähendab, et embargo korral tootmise seiskumist ja kütuse puudust ei tohiks tekkida," sõnas Kärsna.

"Kuid endiselt tarbitakse Venemaa naftat mitmes Euroopa rafineerimistehases ja keemiatööstuses ning embargo kehtestamisel on vaja kiiresti leida asendus, mis muudab nafta hinna volatiilseks," rääkis Kärsna. Rahunemine võib saabuda ühe-kahe kuuga, kuid hind jääb tema sõnul kindlasti kõrgemale tasemele kui täna.

"Samas on Euroopa riigid järjest rohkem pöördunud jätkusuutlike kütuste tootmise ja tarbimise soodustamise suunas ning tänane olukord on kindlasti andnud täiendava tõuke selle turu arengule. Alexela on juba kümmekond aastat tegelenud alternatiivsete kütustega: avanud CNG tanklad ja alustanud kohaliku autokütuse ehk biometaani tootmist. Kindlasti on see (bensiinihinna tõus - toim.) tõukeks ka e-mobiilsusele," märkis Kärsna.

Kütusefirma Neste Eesti hinnangul mõjutavad kütuse hinda lähiajal peale Ukraina sõja ka muud sündmused, kuid väga palju sõltub siiski sellest, kuidas suudetakse Venemaa nafta nõudluse kukkumisest tekkinud tühimikku täita.

"Seni teadaolevalt on suletud Venemaa toornafta tootmist enam kui üks miljon barrelit päevas ning juhul, kui ei leidu jätkuvalt Vene naftale ostjaid (näiteks Aasiast), võib tootmiskärbe ulatuda kuni kolme miljoni barrelini päevas. Lähiajal eeldatakse, et toornafta hinnad jätkavad kasvu ja see tõstab ka valmistoodangu hindu, aga kuidas turg täpsemalt käitub, on täna võimatu prognoosida," vahendas Neste hinnangut kommunikatsioonijuht Risto Sülluste.

Tema sõnul avaldavad turgudele mõju Hiina Covid piirangud, sest nende tõttu võib nafta nõudlus väheneda. "Koroonapuhang Pekingis ajendas eelmisel nädalavahetusel korraldama massitestimist, samal ajal on Shanghais Covid-19 piiranguid veelgi pikendatud," lisas Sülluste.

Bensiinihind püsis pühapäeval suuremates Eesti tanklates 1,83-1,88 euro juures.