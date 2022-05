Riias tegutsev vaktsiiniskeptikute raadiojaam levitab ka venemeelsust

Sõda ei ole end Vabadusstuudioks kutsuva raadiojaama saadetes keskne kõneaine, ent kõik sõjateemalised seisukohavõtud kajastavad rohkem või vähem varjatult Kremli seisukohti. Hiljuti võttis Läti politsei sõjakuritegude õigustamises süüdistatuna vahi alla tuntud vaktsiiniskeptiku Aivi Vasilevski, kes raadiojaama eetris sage külaline oli.

Läti Televisiooni uuriva ajakirjanduse saade De Facto on skandaalse raadiojaama tegemisi uurimas käinud mitu korda. Raadiojaam tegutseb Riia kesklinnas, Krišjana Barona ja Gertrudese tänava nurgal asuvas majas.

Raadiojaama saadetes on üles astunud paljud käimasolevas sõnas avalikult Vene poolt toetavad ühiskonnategelased. Tõsi, raadiosaadetes on nad piirdunud vaktsiinivastase propagandaga ning Läti valitsuse kritiseerimisega, otseselt Ukraina vastaseid sõnavõtte nad raadioeetrisse paisanud pole. Küll aga külvavad samad isikud Ukraina suhtes vaenu oma Facebooki kontodel.

Vabadusstuudios üles astunud Läti üks agaramaid Venemeelseid aktiviste Vladimir Lindermans näiteks on oma Facebooki kontol kutsunud üles koristama prügimäge Vene saatkonna juures Riias. Prügimäe all peab Lindermans silmas Venemaa sissetungi vastaseid ning Ukrainat toetavaid plakateid ja installatsioone.

Vabadusstuudio saadete sage külaline, kriminaalkorras karistatud Kaspars Lasis on vastu nii Ukraina lipu heiskamisele Riia linna avalikes kohtades, kui ka Ukrainale relvade tarnimisele. Muusik Kaspar Pudniks on Vabadusstuudio saadetes rääkinud, et Venemaa saatkonna akendesse paistev režiimijuht Vladimir Putinit luukerena kujutav plakat külvab vaenu. Samuti on Pudniks väljendanud seisukohta, et Ukraina rahvaga sõjas toimuvas on süüdi ukrainlased ise.

Sage Vabadusstuudio külaline on ka väidetavalt tervistavat vett müüv Janis Plavinš, kes oma sotsiaalmeediakeskkonna Telegram kanalis levitab mitmesuguseid Venemaal levivaid valesid. Näiteks võib Plavinši Telegrami kanalist lugeda, et enamik Melitopoli ukrainlasi toetavat Venemaa sissetungi ja soovib Vene vägede jäämist Melitopolisse, samuti lugusid Ukraina laboreis välja töötatavatest patogeenidest.

Majaomanik ei öelnud Läti Televisioonile, kes keldris asuva stuudio eest üüri maksab ja kas keegi seda üldse teeb.