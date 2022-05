Ukraina allikad: Moskva proovib Moldovas avada uut rinnet

Moldova armees on ainult 3250 sõdurit. Edukas sõjakäik Moldova vastu võimaldaks Venemaal avada uus rinne Odessast läänes, vahendas The Times.

"Usume, et Kreml on juba teinud otsuse Moldovat rünnata. Moldova saatus on väga oluline. Ukraina oleks siis Venemaale sõjaliselt lihtsam eesmärk ja oht Ukrainale on eksistentsiaalne," ütles üks Ukraina sõjaväe allikas.

Moldova separatistlikus piirkonnas Transnistrias on toimunud salapärased plahvatused ja pinged piirkonnas kasvavad. Transnistria territoorium piirneb Edela-Ukrainaga ja piirkond on Vene-meelsete separatistide kontrolli all.

Lääne ametnikud eeldavad, et Kremli eesmärk võib olla maismaasilla loomine, mis ühendaks Venemaa Transnistriaga. Selle käigus oleks Ukraina Mustast merest täielikult ära lõigatud.

Ukraina sõjaväeallikas leiab, et Venemaa võib minna veelgi kaugemale ja vallutada kogu Moldova. Moldova on üks Euroopa vaesemaid riike, mida räsib ka majanduskriis. Moldova pole NATO liige.

Allika sõnul valmistuvad venelased Tiraspoli lennuväljal ette operatsiooni, mille käigus transpordilennukitega tuuakse vägesid juurde. "See tähendab, et nad valmistuvad õhudessandiks ja on suur võimalus, et dessantväelased tuuakse kohale Krimmist," ütles allikas.

Mõttekoja Royal United Services Institute (RUSI) aruanne viitab sellele, et Venemaa Föderaalne Julgeolekuteenistus (FSB) kaalub Moldova destabiliseerimist, et siduda siis Ukraina väed riigi lõunapiiril.

7. aprillil keelustas Moldova valitsus Venemaa sõjaväe sõjaväesümbolite eksponeerimise. Moskva võttis seda kui märki, et Moldova võitleb Venemaa mõjuvõimu vastu, teatas The Times.

RUSI aruanne väidab, et FSB kaalub Moldovas protestiliikumise korraldamist, kus kasutatakse tahtlikult keelatud Venemaaga seotud sümboleid. Ajalehe Moscow Times teatel võib Venemaa lähiajal tunnustada Transnistria iseseisvust.

"Kui Venemaa tunnustab Transnistria iseseisvust, ohustaks see Moldova territoriaalset terviklikkust. See oleks Donbassi stsenaarium," ütles Ukraina allikas.