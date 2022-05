Transnistria teatas droonirünnakutest Ukraina piiril

Transnistria siseministeerium avaldas rünnakute tõestusena fotod pommilehtritest. Ükski inimene separatistliku piirkonna põhjaosas, Rõbnitsa lähistel toimunud plahvatustes viga ei saanud.

Ministeerium ei öelnud, kes nende hinnangul rünnakute taga peaks olema.

Lähedal asub suur nõukogude-aegne laskemoona ladu, mida valvavad Transnistrias paiknevad Vene väed.

Transnistria võimud on viimase kahe nädala jooksul korduvalt teatanud erinevatest intsidentidest, mis on tekitanud rahvusvahelises üldsuses kartuse, et Venemaa algatatud sõda Ukrainas võib kanduda ka Ukraina edelaossa või levida Ukraina piiridest väljapoole.

Ukraina on korduvalt tõrjunud süüdistusi enda osalusest Transnistrias toimunud plahvatustes, öeldes, et tema hinnangul on nende taga Moskva, mis soovib ka seal sõda provotseerida.

Samas on ka Moskva oma osalust eitanud.

Venemaal on Transnistrias olnud juba 30 aastat oma sõjaline kontingent, mille lahkumist Moldova valitsus on korduvalt nõudnud. Venemaa nimetab oma üksusi seal rahuvalvejõududeks. Moldova läänemeelne valitsus on öelnud, et rünnakute taga võivad olla ka Transnistria sõjakad jõud ise.