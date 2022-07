Ukraina kardab, et Venemaa annab Transnistrias asuvatele vägedele rünnakukäsu

Seoses Vene vägede hiljutise rünnakuga Odessale kardab Ukraina piirivalve, et Venemaa võib rünnakukäsu anda ka Transnistrias paiknevale Vene kontingendile. Odessas juhtunu on ärevusse ajanud ka Rumeenia rannikukaitse, kes kardab pigem olukorra kontrolli alt väljumist Mustal merel.

Ukraina pani Transnistria piiripunktid igaks juhuks kinni juba 1. märtsil, kaasa arvatud kahte riiki ühendav raudtee. Teisel pool piiri on üle 500 Vene sõduri.

"Selle silla lasime õhku, et okupandid ei saaks oma vägesid Transnistria tunnustamata territooriumilt siia tuua," rääkis Ukraina piirivalveülem Kutšurganis Pavlo Pantšuk.

Vahepeal oli piirialal juba päris rahulik, rünnak Odessale on aga tekitanud hirmu, et Venemaa võib siiski ka Transnistria väekontigenti Ukraina ründamiseks kasutada. Kuulutas ju Kreml veidi enne rünnakut Odessas, et nende kavatsused ei ole piiratud Donbassiga.

Moldova on korranud nõudmisi, et Venemaa oma sõdurid tunnustamata Transnistria vabariigist, mis tegelikult on Moldovale kuuluv territoorium, minema viiks. Venemaa neid korraldusi ei täida, mis pingeid piiril Ukrainaga veelgi kasvatab.

"Minu sugulased elavad Transnistrias. Mu lapsed ja lapselapsed. Meie sinna minna ei saa. See kõik on Venemaa töö. See sõda," ütles Kutšurgani elanik Serhi Iltšenko.

Teisel pool Moldovat asuvale Rumeeniale on olukorra pingestumine Musta mere rannikul Ukrainas aga kaasa toonud igasuguseid hädasid. Muu hulgas tahavad Euroopa Liidu väliste riikide laevad vägisi Rumeenia sadamaisse sõita, sest Ukrainasse nad praegu ju ei pääse.

"Enne Ukraina sõda oli EL-i aladele sissepääsu ootavaid laevu minu hinnangul ehk kuus-seitse, nüüd võime lugeda 149. Nagu ütlesin, see on suur katsumus Rumeenia rannikukaitsele," selgitas Rumeenia rannikukaitse ülem Sulinas Sorin Pintilie.

See pole kaugeltki ainus häda, mille sõjasündmused Rumeenia Musta mere rannikukaitsele kaasa on toonud.

"Me tuvastasime triiviva meremiini, mille kaitseministeeriumi eksperdid kahjutuks tegid. Oleme leidnud ka päästeparvi ja raketijäänuseid, mille me saatsime oma kolleegidele kaitseministeeriumis," ütles Rumeenia rannikukaitse ülem Laurentiu Cristian Cicu.

Rumeenia rannikukaitsejuhid loodavad, et viljaveolepped Ukraina, Venemaa, Türgi ja ÜRO vahel aitavad olukorda Mustal merel maha rahustada. Erilist usku neil lepete pidamisse siiski ei ole.