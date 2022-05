Eesti ja Venemaa otsivad võimalusi, kuidas teise riiki pensioniraha saata

"Täna otsitakse lahendusi, kas on võimalik teha makseid nii nagu leping ette näeb. Sellega seoses tehakse koostööd Venemaa Pensionifondiga," ütles sotsiaalministeeriumi piiriülese sotsiaalkindlustuse juht Leili Eenlo esmaspäeval ERR-ile.

Tema selgituse kohaselt on Eesti ja Venemaa vahel on sõlmitud pensionikindlustust käsitlev koostööleping, mis reguleerib pensionide vastastikust väljamaksmist. Makseid tehakse mõlema riigi vastavate asutuste vahel kord kvartalis. Eestist maksab Venemaal elavatele Eesti pensioni saavatele isikutele pensioni sotsiaalkindlustusamet, kandes Venemaa Pensionifondile üle kvartaalse kogusumma ja saates isikute nimekirja, kellele kui palju on vaja välja maksta. Sama teeb omalt poolt ka Venemaa Pensioniamet.

Eenlo kinnitusel esimese kvartali maksega probleeme ei olnud, maksed läksid läbi. Teise kvartali makse tähtaeg on aga mai lõpus.

"Küsimuse all on teise kvartali makse. Venemaalt on võimalik Eestisse raha saata ainult nende pankade kaudu, mille suhtes pole Euroopa Liit ja USA kehtestanud sanktsioone. Eestis tegutsevatel pankadel on võimalik tehinguid teha ainult nende Venemaa pankadega, mille suhtes ei ole sanktsioone kehtestatud," ütles ta.

Eenlo ei täpsustanud, kas sanktsioonid takistavad praeguseid makseskeeme.

Küsimusele, kas siis, kui sanktsioonide tõttu ei jõua Vene pensioniraha Eestisse, võib tekkida vajadus, et nende inimeste eest peab hakkama hoolitsema Eesti riik, vastas sotsiaalministeeriumi esindaja, et õigus toimetulekutoetusele on kõigil Eesti elanikel.

"Siin oleneb kõik sellest, millised on nende inimeste muud sissetulekud. Paljud neist on töötanud ka Eestis, mistõttu on neil õigus ka Eesti pensionile. Kui neil siiski napib vahendeid toimetulekuks, siis toimetulekutoetusele on võrdne õigus kõikidel Eesti elanikel, kes vajavad abi," ütles Eenlo.

Venemaa sõjaväepensionärid ei kuulu kahe riigi vahel sõlmitud pensionilepingu alla, nad saavad raha teise riikidevahelise lepingu alusel otse oma kontole ja sotsiaalkindlustusameti kaudu maksed ja saajate andmed ei liigu.

Väljaanne Kommersant teatas nädalavahetusel, et Venemaa peaminister Mihhail Mišustin kehtestas korra, mille alusel saavad välismaal elavad Vene kodanikud vajadusel oma pensioni kätte Venemaa pankades avatavate rublakontode kaudu.